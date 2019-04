Foto: Vairāk nekā 300 riteņbraucēju sezonu sāk Dobelē

Nedēļas nogalē Apguldē un Kroņaucē aizvadīti pirmie divi "Dobeles dzirnavnieks" kausa posmi šosejas riteņbraukšanā. Absolūtajā vīru ieskaitē gan individuālajā, gan arī grupas braucienā triumfēja "Amore & Vita – Prodir" komandas riteņbraucējs Kristers Ansons. Dažādās vecuma un meistarības grupās startēja vairāk nekā 300 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Latvijā šosejas riteņbraukšana sacensību sezona tradicionāli tiek sāktas Dobelē. Izņēmums nebija arī šis gads. Sestdien Apguldē, bet svētdien Kroņaucē vairāk nekā 300 dalībnieki piedalījās "Dobeles dzirnavnieks" kausa pirmajos divos posmos. Elites, amatieru un junioru braucējiem šīs reizē bija arī "Elkor – Giant" Latvijas kausa atklāšanas posmi. Sacensībās piedalījās kā Latvijas, tā arī Lietuvas sportisti.

Individuālajā braucienā tika sasniegts pēdējo gadu dalībnieku rekordskaits. Vējainajos laika apstākļos sportisti mērojās spēkiem 10 kilometru garajā distancē. Lai arī tajā lielu kāpumu nebija, tomēr galvenais pretinieks riteņbraucējiem bija spēcīgais vējš.

Dienas absolūti labāko laiku – 13 minūtes un 3 sekundes – sasniedza "Amore & Vita – Prodir" komandas riteņbraucējs Kristers Ansons. Talsinieks saņēma ne tikai atbalstītāju balvas, bet arī ieguva "Elkor – Giant" Latvijas kausa līdera kreklu. Otro vietu elites grupā sasniedza Vitālijs Korņilovs (+00:00:04), bet trešais bija Kristaps Siltumēns ("RRS/ Purvciems"), kurš Korņilovam piekāpās mazāk kā par 1 sekundi.

Junioru puišu grupā uzvaru svinēja "Elkor/ RRS Alfa 1" vienības pārstāvis Māris Butkevičs, kura rezultāts finišā – 13 minūtes un 12 sekundes. Otro vietu ieguva Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis no "Elkor/ RRS Grīva" vienības Roberts Andersons (+00:00:08), kamēr trijnieku noslēdza Kārlis Smilga ("RRS/ Purvciems"), kurš uzvarētājam zaudēja 16 sekundes.

"Cycling for all" amatieru grupā uzvaras laurus plūca Artis Roze no "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vienības (13:14). 6 sekundes viņam zaudēja komandas biedrs Niklāvs Boļšis, kuram otrā vieta. Uz goda pjedestāla trešā pakāpiena tikmēr kāpa Arvis Sprude no "Evelo" (13:21).

Sieviešu grupā:

1. Elīna Ķiršakmene, Volkswagen – Veloprofs.lv, 14:26

2. Anastasija Krūmiņa, ZZK, 15:54

3. Aiga Strazdiņa, Virsotne – Marmot, 16:00

M1 grupā:

1. Ričards Jakobsons, Gaismas maģija – Stividors LP, 13:59

2. Arturs Sisoļatins, ZZK, 14:03

3. Edgars Nikels, Virsotne/ Marmot, 14:06

M2 grupā:

1. Ģirts Melbārdis, Fans – Škoda, 13:37

2. Raimonds, Veinbergs, Virsotne/ Marmot, 14:03

3. Ivo Levāns, Engures Sportam, 14:44

M3 grupā:

1. Andris Balodis, Virsotne/ Marmot, 13:26

2. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 14:07

3. Jānis Bazevics, Pulsaar, 14:41

M4 grupā:

1. Dzintars Kaņepējs, 13:23

2. Egons Rozenfelds, Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free, 13:46

3. Didzis Zālītis, Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free, 14:32

M5 grupā:

1. Aigars Zvingulis, Virsotne – Marmot, 14:10

2. Andrejs Pisarenko, Velo+ Bottari Baltic, 14:26

3. Aivars Bardovskis, Virsotne – Marmot, 14:47

M6 grupā:

1. Agris Briedis, Evelo team, 15:29

2. Agris Liepa, AL Lifts, 16:07

3. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free, 16:14

M7 grupā:

1. Valdis Andiņs, Dobeles dzirnavnieks/ Feel Free, 16:45

2. Mečeslavs Bartuševics, RRS/ Elkor, 17:26

Svētdien visas dienas garumā Kroņaucē dzestros un vējainos laika apstākļos notika par pavasara klasiku dēvētās "Dobeles dzirnavnieks" kausa otrā posma sacensības grupas braucienā. Tika veikti četri braucieni. Sportisti atkarībā no vecuma grupas veica no 3 – 14 apļiem. Viena apļa garums pārsniedza 6 kilometrus.

"Open" klasē, kur kopā startēja juniori, elites braucēji, amatieri un dāmas, tika veikta 80 kilometru gara distance. Interesantākie notikumi sākās distances vidusdaļā, kad vienatnē no grupas aizbēga Oskars Dankbārs ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"). Vēlāk viņu panāca sešu braucēju liela grupiņa, kurā ietilpa Kristers Ansons, Deins Kaņepējs, Alekss Jānis Ražinskis, Raivis Ritums, Arvis Sprude un Ēvalds Pavlovs.

Priekšpēdējā aplī solo vadību spēja iegūt Ansons, kuru neviens līdz finišam tā arī nepanāca. "Elkor – Giant" Latvijas kausa līderis svinēja skaistu solo triumfu, nostiprinoties Latvijas kausa vadībā. Otro vietu ieguva viņa komandas biedrs no "Amore & Vita – Prodir" komandas Deins Kaņepējs, bet sīvā cīņā par trešo vietu mājinieku favorīts Raivis Ritums pārspēja Ēvaldu Pavlovu.

Jaunāko grupu braucienos dominēja "RRS/ Purvciems" sportisti. Tā B grupā meitenēm uzvarēja Kitija Siltumēna, B grupā puišiem triumfēja Toms Ustups, kurš aiz sevis atstāja Robertu Čukuru (RK "Liepāja"/ MSĢ) un komandas biedru Mārtiņu Maslovu. C grupā zēniem uzvaras lauri Artūra Nummura kontā, kurš pēdējos metros apsteidzza lietuvieti Kriustupas Mikuti. Trešā vieta "RRS/ Belo CP/ Elkor" pārstāvim Danam Krumpānam. C grupā meitenēm lielisks panākums Klintai Zvejniecei ("VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS"), kamēr junioru meiteņu grupā uzvarēja Santa Sanija Jurgena ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree"). Junioru puišu konkurencē triumfēja Jurgenas komandas biedrs un Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis Oskars Dankbārs. Viņam sekoja divi citi šīs komandas un MSĢ audzēkņi – Jānis Šēlis un Gatis Līvs.

Vecuma grupu rezultāti "Open" braucienā:

Sievietes:

1. Anastasija Krūmiņa, ZZK

2. Sanda Petunova, Velo+ Bottari Baltic

3. Daniela Leitāne, Dobeles sporta skola

Cycling for all grupā:

1. Raivis Ritums, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

2. Arvis Sprude, Evelo team

3. Niklāvs Boļšis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

M1 grupā:

1. Artūrs Sisoļatins, ZZK

2. Mārtiņš Pētersons, 3S.LV

3. Juris Skrebels, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

M2 grupā:

1. Ģirts Melbārdis, Fans - Škoda

2. Ivo Levāns, Engures sportam

3. Viesturs Lejiņš, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

M3 grupā:

1. Ģirts Vēvers, Evelo team

2. Andris Balodis, Virsotne/ Marmot

3. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS

M4 grupā:

1. Egons Rozenfelds, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

2. Dzintars Kaņepējs, Skanste/ Virši – A

3. Oskars Gailišs, Doltcini Cycling team

M5 grupā:

1. Aigars Zvingulis, Virsotne/ Marmot

2. Dmitrijs Kalašņikovs, Veloclub

3. Aivars Bardovskis, Skanste/ Virši – A

M6 grupā:

1. Jānis Bruzinskis, Virsotne/ Marmot

2. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree

Nākamais "Dobeles dzirnavnieks" kausa posms gaidāms 25. augustā.