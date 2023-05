Foto: Vasarīgos apstākļos aizvadīts LVM MTB un 'Gravel' maratona Siguldas posms

Svētdien Siguldā lieliskos laika apstākļos aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB un "Gravel" maratona jaunā sezonas otrais posms. "Toyota" "Gravel" distancē pārliecinošas uzvaras svinēja – "Evelo team" komandas riteņbraucējs Andris Vosekalns un "ZZK" pārstāve Katrīna Jaunslaviete-Kipure. Tikmēr "Lielbāta" MTB braucienā pirmās vietas absolūtajā ieskaitē guva – igaunis Jostens Vaidems un Evelīna Ermane-Marčenko ("ZZK").

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmo reizi Siguldas posma sacensību centrs tika izveidots mājīgajā "Fischer slēpošanas" centrā. Tikmēr sacensību trases tika veidotas gleznainajā Gaujas Nacionālajā parkā. Ņemot vērā, ka "Lielbāta" MTB distance bija sadalītas divos apļos, tas šo posmu daudz interesantāku padarīja arī līdzjutējiem, kas divas reizes varēja atbalstīt savus favorītus.

Jaunums bija arī "Toyota" Gravel distancē. Vairāk nekā 60 kilometru garajā trasē ikvienam bija iespēja atsevišķi sacensties divos ātrumposmos, tādējādi sekojot slavenās "Eroica" piemēriem. Tāpat saglabāta tika arī "Full Gass" versija. Distances laikā divvadībā izvirzījās pērnās sezonas noslēdzošajā posmā uzvarējušais Andris Vosekalns no "Evelo team" un viņa pilsētnieks no Alūksnes Kristers Kovgers ("Dako Ziemeļvidzeme"). Beigu daļā Andris spēja atrauties no Kristera, kuru piemeklēja tehniska liksta. Vosekalns pārliecinoši finišēja pirmais, trasē pavadot 2 stundas 10 minūtes un 44 sekundes.

Otro vietu pēdējos kilometros nodrošināja Igaunijas riteņbraucējs no "VeloRīts" komandas Tāvi Kanimaē, kuru no Andra šķīra 24 sekundes. Tikmēr trijnieku noslēdza Kovgers (+00:01:23). Labāko sešiniekā finišēja arī Sandijs Kļaviņš ("Ogres Velo Komanda"), Kaspars Serģis ("Giant & Liv team Latvia") un Uldis Ālītis ("DTG – MySport").

Dāmu konkurencē droša uzvara "ZZK" sportistei Katrīnai Jaunslavietei-Kipurei (02:26:05). 4 minūtes un 52 sekundes vēlāk finišēja un otro vietu ieguva "ĀdažiVelo" pārstāve Renāte Rodionova, kamēr trijnieku noslēdza Renātes komandas biedrene Monta Pauloviča. Komandu ieskaitē uzvarēja "Dako – Ziemeļvidzeme", kam sekoja "Giant & Liv team Latvia" un "DTG – MySport".

Ļoti spraigs bija "Lielbāta" MTB brauciens. Pēc pirmā apļa divvadībā atradās Latvijas junioru čempions Rainers Zviedris un Igaunijas elites XCO krosa čempions Jostens Vaidems. Pāris sekunžu atstatumā bija Ģirts Cirvelis, Nauris Zviedris un Roberts Slotiņš. Otrajā aplī Vaidemam izdevās nedaudz atrauties no Rainera un otro posmu pēc kārtas gūt uzvaru (01:15:58). Rainers Zviedris otrais (+00:00:05), bet Ģirts Cirvelis noslēdza labāko trijnieku (+00:00:30). TOP6 bija arī – Nauris Zviedris, Roberts Slotiņš un lietuvietis Domas Manikas.

Junioriem aiz Zviedra otrais finišēja Kristaps Leibuks, bet trešais bija cits "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" pārstāvis Didzis Lazdiņš. Jauniešiem tikmēr Krišjānis Lejiņš uzvarēja, otrajā vietā atstājot "NN Sporta kluba" jaunieguvumu Alvilu Pētersonu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dāmu konkurencē pie otrās pārliecinošās uzvaras tika "ZZK" sportiste Evelīna Ermane-Marčenko. Tuvākā sekotāja Anita Antone tika apsteigta par 7 minūtēm. Trijnieku noslēdza jauniešu grupas uzvarētāja Amanda Reilija Zariņa. Komandu ieskaitē uzvara "Dako Ziemeļvidzeme", kurai sekoja "Velohooligans/ Ķeizari1" un "Siguldas" vienības.

18 kilometru garajā "Mammadaba" distancē, kurā piedalījās ne tikai dabas baudītāji, bet arī azartiskie zēnu un meiteņu braucēji, uzvarēja Alvis Matīss Zariņš no "Ķekavas novada sporta skolas". Viņam uzvara arī U14 grupā. Otrais finišā Ričards Hansons, bet trešais Jurģis Freināts. U12 grupā pirmais Oskars Pauls Štrauhmanis, otrais Olivers Šika, bet trešais Rihards Bondars.

Meitenēm U14 grupā pirmā Ieva Jurēviča, otrā Samanta Roziņa, bet trešā Linda Kalniņa. U12 konkurencē pirmās trīs vietas aizņēma - Katrīna Hansone un Elīza Pūce un Lote Lange. Azartiski aizritēja arī "Maxima" bērnu braucieni, kuros piedalījās bērni no 1 – 11 gadiem.

Sezonas turpinājums gaidāms 17. jūnijā Gulbenes novada "Lācītēs".

LVM MTB un Gravel riteņbraukšanas kalendārs:

17. jūnijs: Gulbenes novada Lācītes

16. jūlijs: Smiltene

12. augusts: Valka – Valga

23. septembris: Ogres Zilie Kalni