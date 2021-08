Jākobsens savu atgriešanās stāstu turpina ar vēl vienu uzvaru 'Vuelta a Espana' sprinta finišā

Nīderlandes riteņbraucējs Fabio Jākobsens sestdien izcīnīja uzvaru prestižā daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" astotajā posmā, tiekot pie otrā panākuma šī gada Spānijas tūrē, kamēr līdera sarkano kreklu saglabāja slovēnis Primožs Rogličs.

Sestdien velobrauciens turpinājās ar 173,7 kilometrus garu posmu bez kategorizētajiem kāpumiem.

Dienas atrāvienā aizdevās trīs basku riteņbraucēji, taču "Alpecin-Fenix" kontrolētais peletons viņus noķēra nepilnus 40 kilometrus pirms finiša. Posma uzvarētājs tika noskaidrots finiša spurtā, kurā nepārspējams bija "Deceuninck – Quick Step" vienības riteņbraucējs Jākobsens, kurš cīņā par vietām uz goda pjedestāla uzveica itāli Alberto Dainēzi (DSM) un beļģi Jasperu Filipsenu ("Alpecin-Fenix").

Lielā grupa, kurā bija arī Rogličs ("Jumbo-Visma"), finišēja trīs stundās 56 minūtēs un piecās sekundēs. Augsto devīto vietu izcīnīja igaunis Martins Lāss ("BORA - hansgrohe").

Jākobsens šajā tūrē uzvarēja arī ceturtajā posmā, bet sestdienas panākums ļāva atgūt sprinta ieskaites līdera zaļo kreklu. Pērn 24 gadus vecais nīderlandietis piedzīvoja smagu kritienu Polijas tūres sprinta finišā. Jākobsens salauza žokli un zaudēja visus zobus, taču laimīgā kārtā izglābās no letālām sekām.

Nīderlandes riteņbraucējs pēc uzvaras pateicās saviem komandas biedriem, kas sprinta finišā turēja augstu tempu.

"Uzsāku spurtu 200 metrus pirms finiša un biju ātrākais. Visu izšķīra jauda, ātrums un īstais brīdis, kurā sākt spurtu. Šādos finišos svarīgi ir noķert īsto momentu. Pāris reizes esmu nokavējis, taču šoreiz viss notika tieši laikā," pēc finiša teica Jākobsens.

Sestdien astotā posma laikā Spānijas riteņbraukšanas ikonai Alehandro Valverdem ("Movistar") tika veikta pleca operācija pēc piektdien piedzīvotā kritiena. 41 gadu vecais veterāns startēja savā 15. Spānijas tūrē.

Svētdien riteņbraucēji veiks 188 kilometrus ar vairākiem kāpumiem, no kuriem pēdējais, vissmagākais "hors categorie" kāpums būs posma finišā. Šis posms var nest kādas izmaiņas kopvērtējumā, kur līderis Rogličs savu tuvāko sekotāju Fēliksu Grosšartneru no Austrijas ("BORA - hansgrohe") apsteidz par astoņām sekundēm. Trešās vietas īpašnieks Eriks Mass no Spānijas ("Movistar") atpaliek 25 sekundes.

Šogad pēdējā no lielajām tūrēm finišēs 5. septembrī Santjago de Kompostelā.