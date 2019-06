Jaunajā Valmieras trasē risināsies Latvijas BMX čempionāts

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51222303 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/cycling/jaunaja-valmieras-trase-risinasies-latvijas-bmx-cempionats.d?id=51222303 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/cycling/article.php?id=51222303 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/cycling/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/cycling/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 193.178.151.88 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */* [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko [HTTP_DNT] => 1 [HTTP_COOKIE] => c_del=; cX_S=jxbukorcduhukyxg; cstp=604800; evid_0025=ee946593-cd1c-4b7a-acee-c9363d8f7e2d; cX_P=jkhzb9pmwiq6vs89; cX_G=cx%3A3phmiu6q4gh0x3m2pgmz63b7z3%3A8tv8w4b0bid9; newdelfilayout2018=0; __utma=113760658.2097091443.1533542002.1536057603.1536126694.55; dcid=796107839,1,1589607121,1542288118,9a26a408e33a347378ac40dc6211f92e; _ga=GA1.2.2097091443.1533542002; _fbp=fb.1.1549263482391.2010310373; evid_0025-synced=true; evid_ref_0025=false; evid_0025=ee946593-cd1c-4b7a-acee-c9363d8f7e2d; enr_adform_sent=1; polc_v2=1; enr_cxense_throttle=throttle; enr_cint_sent=1; mostread_lastadded=0; evid_v_0025=20190626034004; evid_set_0025=2; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#a-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#13-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1 [HTTP_X_BLUECOAT_VIA] => afe66e89009538ab [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1376774810 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 193.178.151.88, 10.1.0.112 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/cycling/jaunaja-valmieras-trase-risinasies-latvijas-bmx-cempionats.d?id=51222303 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/cycling/article.php [REQUEST_TIME] => 1561536525 )

26.06.2019 10:49 Jaunajā Valmieras trasē risināsies Latvijas BMX čempionāts Authors DELFI Sports Article Actions Foto: Publicitātes foto Sestdien, 6.jūlijā plkst. 13:00 Čempionu ielā 3, Valmierā ar svinīgu ceremoniju tiks atklāta jaunuzceltā BMX trase, pasludināts tās nosaukums un notiks Latvijas nacionālais čempionāts BMX riteņbraukšanā, pulcējot Latvijas vadošos sportistus, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Jaunā pasaules līmeņa BMX trase tika nodota ekspluatācijā 17.jūnijā. Trases būvniecību veica SIA "SANART", piesaistot speciālistus ar starptautisku pieredzi BMX trašu būvniecībā Eiropas un pasaules čempionātiem, kā arī piedalīsies olimpiskās BMX trases Tokijā būvniecībā. Kopumā vairāk nekā 12 000 m2 lielajā teritorijā ir izbūvēta trase ar starta kalniem 5m un 8m augstumā, dodot iespēju jaunākajiem BMX braucējiem startēt arī no 3 metru augstuma. Starta ēkā paredzētas iekštelpu treniņu telpas, mehāniskās darbnīcas riteņu apkopes darbu veikšanai, lekciju un atpūtas telpas sportistiem, noliktavas, telpas treneriem un ģērbtuves. Trases atklāšanā savu dalību apstiprinājis valmierietis divkārtējais olimpiskais čempions BMX Māris Štrombergs, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis, Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, kā arī daudzi citi BMX sporta attīstības virzītāji un interesenti. Sestdien pēc trases oficiālās atklāšanas to iedzīvinās pirmās sacensības – no pulksten 13:30 Valmierā norisināsies 2019. gada Latvijas nacionālais čempionāts BMX riteņbraukšanā. Par valsts čempiona tituliem sportisti sacentīsies 24 dažādās vecuma un meistarības grupās. Jāatzīmē, ka uz starta izies visi spēcīgākie pašmāju sportisti, jo šī gada nacionālajā čempionātā iespējams iegūt vērtīgus punktus 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijai. Šosezon tiek turpināta iepriekšējos divos gados gūtā pieredze, kad Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā visām vecuma un meistarības grupām notiks vienās sacensībās, nevis vairākos posmos, kā bija iepriekš. Sacensības sāksies ar priekšbraucieniem visās vecuma un meistarības grupās. Tam sekos fināli. Galvenās cīņas par Latvijas čempionu titulu finālbraucienos plānotas no plkst. 16:00. Latvijas nacionālais čempionāts būs pēdējais sagatavošanās posms pirms gaidāmā Eiropas BMX čempionāta, kas no 11. līdz 14. jūlijam notiks Latviešu BMX sportistu mājas trasē Valmierā. Tās būs BMX sporta vēsturē nozīmīgākās sacensības, kas norisinās Latvijā. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Aldons Vrubļevskis BMX Latvijas Olimpiskā komiteja Māris Štrombergs Riteņbraukšana Pamanījāt kļūdu?

