Komā nonākušā riteņbraucēja konkurents diskvalificēts uz deviņiem mēnešiem

Nīderlandietis Dilans Grēnevegens no "Jumbo-Visma" riteņbraukšanas komandas diskvalificēts uz deviņiem mēnešiem par tautieša Fabio Jākobsena avārijas izraisīšanu, trešdien paziņoja Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība (UCI).

Jau ziņots, ka incidents notika "Tour de Polonia" pirmajā etapā, kad sprinta finišā, cīnoties elkoni pie elkoņa, Jākobsens dabūja kūleņot pāri barjerai un sadurties ar tur stāvošo cilvēku pēc Grēnevegena pēkšņi veiktās stūres pagriešanas pa labi, iespiežot sāncensi drošības sienā.

Pirmajā posmā uzvaru svinēja Grēnevegens, taču vēlāk viņš tika izslēgts no sacensībām, par uzvarētāju pasludinot šobrīd 24 gadus veco Jākobsenu.

27 gadus vecais Grēnevegens "sadarbojās ar izmeklētājiem un piekrita diskvalifikācijas periodam līdz 2021. gada 7. maijam", teikts UCI paziņojumā. Kopš negadījuma augusta sākumā viņš sacensībās vairs nav braucis.

Pēc negadījuma Katovicē Jākobsens divas dienas pavadīja komā, un viņam bija nepieciešama piecas stundas ilga sejas atjaunošanas operācija uzreiz pēc negadījuma. Oktobrī viņam tika veikta otrā operācija, lai salabotu sadragāto žokli.

Avārija tika piedzīvota, traucoties ar ātrumu 80 km/h. Pirms sadursmes ar sacensību amatpersonu Jākobsens salauza nožogojumus.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i