Latvijas BMX braucējiem 12 uzvaras Baltijas jūras kausa 3. posmā Valmierā

Māra Štromberga BMX trasē Valmierā aizvadīts Baltijas jūras kausa 3. posms. No 18 vecuma un meistarības grupām Latvijas BMX braucēji uzvarēja 12 konkurencēs. Sacensībās startēja braucēji no sešām valstīm.

Trešais no kopumā četriem šīs sezonas starptautisko BMX sacensību seriāla Baltijas jūras kauss posmiem norisinājās Valmierā esošajā Māra Štromberga BMX trasē. Šīs šajā jaunajā BMX būvē bija pirmās sacensības pēc jūlija mēnesī aizvadītā Eiropas čempionāta. Sacensības pulcēja dalībniekus no sešām valstīm. Latvijas braucēji trasē ar lielu viesmīlību neizcēlās, uzvarot 12 no 18 grupām.

Neesot klāt vadošajiem Latvijas elites braucējiem, ātrākajā klasē uzvaru izcīnīja tituliem bagātais Edžus Treimanis ("BMX Rīga/ RRS"), kamēr otrā vieta Rinaldam Jānim Kārkliņam ("MŠA – Valmieras puikas/ AKSSC"). Šajā pat grupā dāmām triumfēja Līva Lizete Glāzere ("Tālava/ VBSS"), otrā bija Ketlina Tekkele (Igaunija), bet trešā vēl viena ziemeļu kaimiņiene Lī Purī.

Jauniešu B15/16 grupā triumfēja Ivars Svarinskis ("BMX Rīga/ RRS"), otrā vieta Emīlam Mārtiņam Treimanim ("Tālava/ VBSS"), bet trešā madonietim Ritvaram Raizem. B13/14 grupā uzvaras laurus plūca jelgavnieks Hugo Ilvis Eihentāls, otrajā vietā ierindojās Augustas Baškis, kamēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa Pauls Kristofers Puri.

B12 grupā:

1. Reinārs Pavlovs, Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS

2. Markuss Krauklis, MŠA/ VBSS – Valmieras puikas

3. Oskar Lehto, Igaunija

B11 grupā:

1. Sten Tristan Raid, Igaunija

2. Ralfs Spila, BMX Rīga/ RRS

3. Mareks Domorackis, Mārupe

B10 grupā:

1. Ruudi Lumiste, Igaunija

2. Marks Ņikiforovs, BMX Rīga/ RRS

3. Jānis Bindže, MŠA/ VBSS – Valmieras puikas

B9 grupā:

1. Patriks Krauklis, MŠA/ VBSS – Valmieras puikas

2. Vytautas Šatas, Lietuva

3. Mariss Mažrims, Sporta skola Spars

B8 grupā:

1. Emiil Iso, Somija

2. Toms Višņevskis, Tālava/ VBSS

3. Alberts Veinbergs, Ventspils Spars

B7 - grupā:

1. Kristaps Klāvs Elbrets, Tālava/ VBSS

2. Vili Laukkanen, Somija

3. Veikka Sivola, Somija

Krūzeru 30+ grupā:

1. Ģirts Jonkus, Mītavas kumeļi

2. Anti Kansala, Somija

3. Jere Santala, Somija

Krūzeru 17/29 grupā:

1. Ruslan Ilyasov, Krievija

2. Renārs Auga, Smiltenes BJSS/ Silvas ziķeri

3. Roberts Treimanis, Tālava/ VBSS

G15+ grupā:

1. Amanda Helena Brūvere, BMX Rīga/ RRS

2. Anni Annama, Igaunija

G13 – 14 grupā:

1. Veronika Monika Stūriška, Smiltenes BJSS/ Silvas ziķeri

2. Paula Zavinska, Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS

3. Diana Sittinkow, Somija

G11 – 12 grupā:

1. Adelīna Kārkliņa, Tālava/ VBSS

2. Madara Kate Treimane, Tālava/ VBSS

3. Ete Vapper, Igaunija

G9 – 10 grupā:

1. Emīlija Zavinska, Mītavas kumeļi/ Jelgavas BJSS

2. Sofija Keita Krūmiņa, Tālava/ VBSS

3. Elza Kauce, MŠA/ VBSS – Valmieras puikas

G7 – 8 grupā:

1. Paula Palmiste, Igaunija

2. Elizabete Sofija Zeica, BMX Rīga/ RRS

3. Padamira Potsahova, Krievija