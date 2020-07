Latvijas BMX čempionāts trešais posms šīs nedēļas nogalē Jelgavā

Sestdien Jelgavā esošajā Zemgales Olimpiskā centra trasē no pulksten 13:00 norisināsies pašmāju lielākā BMX sacensību seriāla - "SMScredit.lv BMX čempionāta" astotās sezonas trešais posms. Tikmēr svētdien turpat notiks Jelgavas atklātā čempionāta sacensības.

BMX sacensību sezona Latvijā iesākusies ļoti strauji. Aizvadīti pirmie divi "SMScredit.lv BMX čempionāta" seriāla posmi Burtnieku novada "Avotu" un Vecpiebalgas trasēs. Tāpat notikušas vietējo klubu rīkotās Burtnieku novada kausa un Vecpiebalgas novada kausa sacensības.

Ilgi nav jāgaida līdz nākamajām sacensībām. Jau šīs nedēļas nogalē kuplā BMX saime pulcēsies Jelgavā esošajā Zemgales Olimpiskā centra trasē. Šeit ikdienā saimnieko viena no Latvijas senākajām šīs sporta organizācijām – BMX klubs "Mītavas kumeļi". No Jelgavas nākuši arī šobrīd vieni no Latvijas labākajiem elites braucējiem vīriešu un sieviešu grupās – Kristens Krīgers, kā arī Vanesa Buldinska.

Sestdien Zemgales Olimpiskā centra trasē norisināsies "SMScredit.lv BMX čempionāta" trešais posms. Sacensību pirmie priekšbraucieni notiks no pulksten 13:00, bet izšķirošās cīņas par uzvarām risināsies pēc pulksten 16:30. Sacensībās startēs dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas, Igaunijas un Somijas.

Tikmēr svētdien no pulksten 11:00 turpat norisināsies Jelgavas atklātais čempionāts.

2020. gada "SMScredit.lv BMX čempionāta" sezonā iekļauti pieci posmi, kas norisinās Burtnieku novadā, Vecpiebalgā, Jelgavā, Smiltenē un Valmierā. Tikmēr Latvijas čempionāts 15. augustā notiks Ventspilī.

"SMScredit.lv BMX čempionāts" orientēts uz bērnu un jaunatnes grupu sportistiem. Vienlaikus, posmos startēs arī pieaugušo grupu sportisti, tostarp Latvijas izlases sportisti. Astoto gadu pēc kārtas Latvijas lielākā BMX sacensību seriāla galvenais atbalstītājs ir "SMScredit.lv".