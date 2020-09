Latvijas kausa kopvērtējumā triumfē Ritums, Āboma un 'Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree'

Noslēgusies 2020. gada Latvijas kausa sezona šosejas riteņbraukšanā. Vīriešu absolūtajā konkurencē pirmo reizi triumfēja Raivis Ritums. Dāmām pirmais numurs šogad ir Madara Āboma, bet komandām Rituma un Ābomas pārstāvētā "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree".

Latvijas kausā šosejas riteņbraukšanā šosezon sākotnēji tika plānotas 14 sacensības, tomēr objektīvu apstākļu dēļ trīs no tām no ranga tika izņemtas. No atlikušajām 11 sacensībām individuālajos vērtējumos tika vērtētas deviņas labākās. Tādējādi tikai divas sacensības sportisti varēja upurēt.

Neskatoties uz ļoti sarežģīto situāciju, organizatori spēja sarīkot virkni ļoti kvalitatīvu un dalībniekiem baudāmu sacensību. Netrūka ne Dobeles klasikas un Baukša kauss Kuldīgā. Dalībnieku rekordu piedzīvoja Valkas velobrauciens. Jaunu kvalitāti ieguva "Evelostore.com" rīkotās sacensības Biķernieku trasē, bet lieliski velo svētki bija vērojami Smiltenē un Pļaviņās. Punktus pelnīt bija iespējams arī vērienīgajos Vienības velobraucienā un "Toyota" Rīgas velomaratonā.

Sīva spēkošanās visas sezonas garumā bija vērojama vīru absolūtajā konkurencē. Ņemot vērā deviņus labākos posmus, par Latvijas kausa ieguvēju pirmo reizi karjerā kļuva "Dobeles dzirnavnieks/FeelFree" komandas riteņbraucējs Raivis Ritums. Viņš lielāko punktu skaitu saņēma "Dobeles dzirnavnieks" kausa otrajā posmā, kā arī Pļaviņu Neatkarības dienas velobraucienā. Kopsummā Raivim 1060 punkti.

Otro vietu tikmēr guva pērnā gada Latvijas kausa ieguvējs Artis Roze. "Dobeles dzirnavnieks/FeelFree" komandas braucējs nostartēja visās kausa sacensībās, tiekot pie 950 punktiem. Arī Artis lielākos punktus nopelnīja Dobeles sacensībās, bet ar augstvērtīgu rezultātu viņš izcēlās arī smagajā "Smiltenes kausā", kur finišēja trešais. Labāko trijnieku tikmēr noslēdza "Amore&Vita – Prodir" komandas riteņbraucējs Reinis Andrijanovs (910 punkti). Lielākie punkti viņam Valkas velobraucienā un Dobeles kausa grupas braucienā. Labāko sešiniekā absolūtajā ieskaitē sezonu noslēdza arī – Alekss Krasts no "Dobeles dzirnavnieks/FeelFree" (835 punkti), Andris Vosekalns no "Hengxiang Cycling team" (825 punkti) un Niklāvs Boļšis no "Dobeles dzirnavnieks/FeelFree" (816 punkti). Kopumā kaut vienu punktu saņēma 201 dalībnieks.

Latvijas kausa kopvērtējums pa vecuma grupām:

Elite/U23:

1. Reinis Andrijanovs, Amore&Vita – Prodir, 910

2. Alekss Krasts, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 835

3. Andris Vosekalns, Hengxian Cycling team, 825

Juniori:

1. Kārlis Klismets, MSĢ, 485

2. Kaspars Ilsjāns, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 463

3. Roberts Čukurs, MSĢ, 301

19 – 34 gadi:

1. Raivis Ritums, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 1060

2. Artis Roze, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 950

3. Niklāvs Boļšis, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 816

35– 39 gadi:

1. Kristaps Knops, ZZK, 717

2. Nauris Inovskis, Evelo Team, 656

3. Imants Vēliņš, Virsotne/ Marmot, 602

40 – 44 gadi:

1. Ģirts Melbārdis, Virsotne/Marmot, 514

2. Māris Kaļveršs, Salaspils, 419

3. Juris Mikulens, Evelo team, 345

45 – 49 gadi:

1. Ģirts Vēvers, Evelo team, 706

2. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, 443

3. Andris Balodis, Virsotne – Marmot, 370

50 – 54 gadi:

1. Egons Rozenfelds, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 410

2. Normunds Zviedris, ZZK, 277

3. Dainis Šīns, 156

55 – 59 gadi:

1. Aigars Zvingulis, Virsotne/ Marmot, 149

2. Igors Račkovs, Velo+ Bottari Baltic, 122

3. Viktors Kalašņikovs, Veloclub, 85

60– 64 gadi:

1. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 126

2. Agris Liepa, Virsotne/ Marmot, 65

3. Jānis Rušmanis, Skanste, 31

65+ gadi:

1. Agris Briedis, Evelo team, 122

2. Valdis Andiņš, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 90

3. Mečislavs Bartuševics, RRS, 80

Sievietēm pie punktiem tika 19 dalībnieces. Pirmo vietu absolūtajā ieskaitē pelnīti guva Madara Āboma no "Dobeles dzirnavnieks/FeelFree". Dobelniece sakrāja 1275 punktus. Otrā vieta Kitijai Siltumēnai no Dobeles sporta skolas (1110 punkti), bet trešā bija Olga Zaharova no "Velo+ Bottari Baltic" (1095) punkti. Labāko sešiniekā tika arī – Lija Laizāne (600 punkti), Zane Kalverša – Ķeņģe (530 punkti) un Sanda Petunova (425 punkti).

Elites/U23 grupā:

1. Madara Āboma, Dobeles dzirnavnieks/FeelFree, 1275

2. Lija Laizāne, Eneicat RBH Global, 600

3. Līna Svarinska, Eurotarget Bianchi Vittoria, 305

Juniores:

1. Kitija Siltumēna, Dobeles sporta skola, 1110

2. Lāsma Elza Vaivode, RRS. 345

3. Renāte Rodionova, Carnikavas sporta centrs, 250

19 – 34 gadi:

1. Sanda Petunova, Velo+ Bottari Baltic, 425

2. Kate Rudzīte-Minajeva, Train2Win, 95

3. Anita Antone, Baldones velokomanda, 90

35 – 39 gadi:

1. Zane Kalverša – Ķeņģe, Riga Ironman team, 530

2. Zane Jākobsone, 80

40 – 44 gadi:

1. Olga Zaharova, Velo+Bottari Baltic, 1095

2. Lana Bugrova, Velo+Bottari Baltic, 330

Komandu vērtējumā tika iekļautas kopumā 50 vienības. Trešo gadu pēc kārtas par kopvērtējuma uzvarētājiem kļuva "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vienība, kas sezonā iekrāja 4335 punktus. Otro vietu tikmēr ieņēma "Amore&Vita – Prodir" (3323 punkti), bet labāko trijnieku noslēdz "Evelo Team" vīri, kuru kontā 2918 punkti. Labāko sešiniekā iekļuva arī – "ZZK", "Virsotne/ Marmot" un "MSĢ" vienības.