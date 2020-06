Latvijas valsts mežu MTB maratonā risināsies individuālie braucieni

Jūnija mēnesī ar individuālajiem MTB maratona braucieniem Dobelē, Smiltenē un Krimuldā startēs Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu maratona jaunā sezona. Jaunais projekts dos iespēju ikvienam velo entuziastam vienatnē, vai kopā ar ģimeni sev vēlamā laikā baudīt aizraujošas trases dažādos Latvijas reģionos. Rezultātus fiksēt būs iespējams īpaši izveidotā digitālajā aplikācijā. Vienlaikus, pasākuma rīkotāji no augusta mēneša cer atsākt arī klasiskās MTB maratona sacensības, informēja organizatori.

Ar mērķi mudināt cilvēkus uz veselīgu dzīves veidu, Latvijas lielākā riteņbraukšanas pasākuma rīkotāju kompānija "Igo Japiņa sporta aģentūra", velo mīļiem piedāvās jaunu projektu – Latvijas valsts mežu MTB maratona individuālos braucienus. Dalībniekiem tiks dota lieliska iespēja sev vēlamā laikā ar vai bez sacensību elementa izbraukt kopumā sešas dažādas trases.

Laika posmā no 10. jūnija – 12. jūlijam marķētas distances būs pieejamas Dobeles novada Pokaiņu mežā, Smiltenē un Krimuldā. Tikmēr laika posmā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam dalībnieki aicināti veikt sagatavotās distances – Priekulē, Ērgļos un Vietalvā. Tikmēr 2. augustā Ikšķilē, ja situācija ļaus, plānots aizvadīt pirmo no pieciem klasiskajiem Latvijas valsts mežu kalnu divriteņu posmiem.

Latvijas valsts mežu MTB maratona rīkotājs Igo Japiņš izceļ nepieciešamību dot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam piedalīties organizētos kalnu riteņbraukšanas braucienos arī laikā, kad pulcēšanās lielos apmēros nav iespējama. "Individuālie braucieni lieliski piemēroti visa vecuma un sagatavotības aktīvās atpūtas cienītājiem. Vēlos teikt lielu paldies visiem atbalstītājiem, kas šajā izaicinājumiem bagātajā laikā ir kopā ar mums. Jāizceļ arī pašvaldību un trašu marķētāju nozīmīgais ieguldījums. Iedrošinu ikvienu izbaudīt skaisto Latvijas dabu. Ātrākos braucējus aicinu sacensties par labākajiem laikiem, bet pārējos braukt priekam kopā ar ģimenēm un draugiem!"

Rīkotāji aicina izvēlēties starp "Toyota Hybrid" (kopējais garums 30 – 40 km, no kuriem 25 km ātrumposms ar laika kontroli), "Lielbāta" (kopējais garums 30 – 40 km, no kuriem 15 km ātrumposms ar laika kontroli), Latvijas valsts mežu (kopējais garums 30 – 40 km bez sacensību elementa), vai "Maxima" Veselības (15 – 20 km bez laika kontroles) distancēm.

"Meklējot risinājumu atceltajām sacensībām – mūsu komanda pirms diviem mēnešiem satikās starptautiskā hakatonā "The Global Hack", lai rastu risinājumu kā organizēt attālinātās sacensības laikā, kad aizliegts pulcēties un startēt visiem kopā. Ar gandarījumu ziņoju, ka mūsu izstrādātais rīks ļauj ne tikai attālināti organizēt distancētas masu sacensības, bet ļoti atvieglo ikdienu sacensību organizētājiem un dalībniekiem – katram pašam izvēloties laiku un trases vietu," stāsta Agris Ameriks – "Distant Race" komandas vadītājs.

Pieteikt savu braucienu un distancē pavadīto laiku fiksēt būs iespējams platformā distantrace.com, izmantojot populārākās riteņbraukšanas sporta aplikācijas – "Strava", "Garmin" un citas.

Interesanti, ka Dobeles novada posma trases izveidošanā savu artavu devuši arī Latvijas profesionālie šosejas riteņbraucēji – Emīls Liepiņš un Māris Bogdanovičs. Abi sportisti prezentācijas pasākumā arī pauda gatavību startēt mājas posmā, kā arī mudināja ikvienu pārbaudīt savus spēkus aizraujošās un dinamiskās trasēs pa visu Latviju.

Kalnu divriteņu maratona seriāla galvenais atbalstītājs otro gadu pēc kārtas ir "Latvijas valsts meži". Neatņemams ir arī "Toyota", "Lielbāta" un "Maxima" atbalsts. Savu ieguldījumu sniedz arī Dobeles, Krimuldas, Smiltenes, Ērgļu, Priekules, Talsu, Ikšķiles, Siguldas, Cēsu un Ropažu novadu, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības.