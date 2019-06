Liepiņš ceturtais 'Ronde Van Limburg'; Skujiņam 46. vieta velobraucienā 'Criterium du Dauphine'

Pirmdien Beļģijā aizvadīts UCI 1. kategorijas viendienas velobrauciens "Ronde Van Limburg", kurā augsto ceturto vietu izcīnīja "Wallonie – Bruxelles" komandas Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš. Tikmēr Francijā notiekošā "Criterium du Dauphiné" velobrauciena otrajā posmā Toms Skujiņš ("Trek – Segafredo") finišēja 46. vietā.

Emīls Liepiņš, kurš šosezon jau ticis pie 184 UCI pasaules ranga punktiem, pirmdien savas pārstāvētās "Wallonie – Bruxelles" komandas sastāvā startēja Beļģijas pilsētā Tongerenā notiekošajā "Ronde Van Limburg" viendienas velobraucienā. Vairākās iepriekšējās sacensībās Emīls strādāja komandas labā, bet šajā reizē iespēja tika dota viņam.

Sacensības pulcēja "UAE Team Emirate" pasaules tūres komandas sportistus, kā arī riteņbraucējus no pro kontinentālajām un kontinentālajām vienībām. Dalībniekiem bija jāveic 200 kilometru gara trase pa Beļģijai raksturīgajiem šaurajiem ceļiem un daudzajiem pauguriem. Sacensību laikā arī lija lietus un pūta spēcīgs vējš.

Liepiņš, neskatoties uz smago sacensību gaitu, turējās līderu vidū līdz pat finiša spurtam, kurā dobelniekam tika dota iespēja cīnīties par uzvaru. Emīls pēdējā kilometrā iekārtojās aiz "UAE Team Emirates" sprintera Roberto Ferrārī. Mūsu sportists bija otrajā pozīcijā, tomēr priekšā esošais Ferrārī pēkšņi zaudēja uzņemto tempu. No ritma tika izsists arī Liepiņš, bet pa to laiku viņam garām patraucās vairāki no konkurentiem.

Uzvaru velobraucienā izcīnīja Rumānijas čempions Eduards Mihaels Grosū no "Delko Marseille Provence KTM". Viņš trasē pavadīja 4 stundas 34 minūtes un 29 sekundes. Otrais bija Simone Konsoni ("UAE Team Emirates"), bet trijnieku noslēdza dānis Normans Lasse Hansens.

Emīls Liepiņš pēdējos metros darīja visu, lai atgūtu zaudētās pozīcijas. Viņš finišēja ceturtajā vietā (+00:00:00). Emīls arī ieguva 60 UCI pasaules ranga punktus, kas, visticamāk, ļaus atgriezties pasaules ranga TOP 200.

Toms Skujiņš ("Trek – Segafredo") pirmdien drēgnos un lietainos laika apstākļos aizvadīja Francijā notiekošā pasaules tūres astoņu dienu garā velobrauciena "Criterium du Dauphiné otro posmu. Tajā riteņbraucēji veica 180 kilometru garu un kāpumiem bagātu distanci.

Uzvarētāja liktenis izšķīrās starp "Bahrain Merida" komandas Beļģijas riteņbraucēju Dilanu Tēnsu un francūzi Gijomu Martinu ("Wanty – Gobert"). Spraigā cīņā Tēnss prata apsteigt savu konkurentu. Sekotāji ar kopvērtējuma favorītiem – Kristoferu Frūmu, Jakobu Fuglsangu, Tibo Pino un Ādamu Jeitsu – finišēja 13 sekundes vēlāk. Trešā vieta tieši Fūglsangam.

Toms Skujiņš finišēja 46. vietā, 3 minūtes un 28 sekundes aiz uzvarētāja. "Trek – Segafredo" kapteinis Ričijs Porte ieņēma 18. vietu. (+00:00:44 aiz Tēnsa). Kopvērtējumā līderis ir Tēnss, kurš par 3 sekundēm apsteidz Martinu. Porte atrodas 16. vietā (+00:00:55), bet Toms Skujiņš ir 51.