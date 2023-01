Liepiņš finišē 99. vietā trešajā posmā velobraucienā Austrālijā

Piektdien Austrālijā notiekošā UCI pasaules tūres daudzdienu velobrauciena "Santos Tour Down Under" trešajā posmā 116,8 kilometru garajā distancē Latvijas čempions Emīls Liepiņš no līderiem atpalika noslēdzošajā kāpumā un ierindojās 99. vietā. Uzvaru posmā svinēja spāņu kalnā braucējs Pello Bilbao, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Tūres trešais posms bija kāpumiem gana bagātīgs. Izšķirošā cīņa risinājās nepilnus desmit kilometrus pirms finiša esošajā pirmās kategorijas kāpumā. Emīls Liepiņš, kurš iepriekšējās divas dienas sevi apliecināja ļoti sekmīgi, izcīnot attiecīgi sesto un septīto vietu, zaudēja kontaktu no līderiem. Uzreiz gan jāsaka, ka līdzīgs liktenis piemeklēja arī pārējos tūrē startējošos sprinterus.

Kāpumā arī izveidojās izšķirošais atrāviens. Tajā bija trīs sportisti – Pello Bilbao, Adams Jeitss un Džeijs Vains. Finišā ātrākais no šīs trijotnes izrādījās Bilabo, kurš tādējādi sarūpēja "Bahraim Victourius" komandai otro uzvaru velobraucienā. Otrā vieta Jeitsam, bet trijnieku noslēdza mājinieks Vains.

Tuvākajā sekotāju grupā, kas uzvarētājam zaudēja 28 sekundes, bija divi Emīla Liepiņa komandas biedri no "Trek – Segafredo" – eritrejietis Natnaels Tesfatsions un itālietis Antonio Tiberī. Abiem attiecīgi sestā un septītā vieta. Emīls Liepiņš finišēja 6 minūtes un 40 sekundes aiz uzvarētāja un ieņēma 99. vietu.

Kopvērtējumā pirms pēdējiem diviem posmiem līderis ir "UAE Team Emirates" komandas sportists Vains, kurš par 15 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Pello Bilbao. Liepiņš atkāpies uz 74. vietu, 7 minūtes un 34 sekundes aiz līdera.

Tūres sestdien turpināsies ar 133,2 kilometru garo ceturto posmu. Pēdējie kilometri vedīs nelielā kāpumā.