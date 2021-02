Liepiņš izcīna ceturto vietu 'UAE Tour' velobrauciena 1. posmā

Lieliski prestižo pasaules tūres daudzdienu velobraucienu "UAE Tour" iesācis Latvijas šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš, kurš izcīnīja ceturto vietu 176 kilometru garajā un ļoti vējainajā pirmajā posmā. Triumfēja Nīderlandes čempions Metjū van der Pūlss, portālu "Delfi" informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācijā.

"UEA Tour" ir sezonas pirmais pasaules tūres velobrauciens. Sacensības, kuras norisinās tikai trešo gadu, pulcēja ļoti daudz riteņbraukšanas zvaigžņu. Dalībnieku vidū pērnā gada "Tour de France" kopvērtējuma uzvarētājs Tadejs Pogačars ("UAE Team"), Nīderlandes čempions Metjū van der Pūlss ("Alpecin Fenix"), Adams Jeitss ("Ineos"), Paskāls Akermans ("Bora – hansgrohe"), Elija Viviani ("Cofidis"), Sems Benets ("Deceuninck – Quick Step", Vinčenco Nibali ("Trek – Segafredo") un daudzi citi labi zināmu sprinteru, kā arī kalnos braucēju. Vienīgais Latvijas sportists šajā velobraucienā ir Emīls Liepiņš ("Trek – Segafredo"), kuram šī ir debija Arābu tūrē.

Sacensību pirmajā posmā riteņbraucēji veica 176 kilometru garu distanci. Izšķirošs faktors šajā dienā Arābu tuksnesī bija vējam. Spēcīgais sānu vējš peletonu jau no distances sākuma daļu sadalīja daudzās mazākās grupās. Gludi negāja arī daudziem favorītiem cīņā par posma vai kopvērtējuma uzvarām. Sekotāju grupās palika vadošie sprinteri – Akermans, Benets, Mateo Mosketi un Kalebs Evans.

Distances laikā nokomplektējās ap 20 braucēju liela grupiņa. Par prieku Latvijas līdzjutējiem, tajā vietu izkaroja arī Emīls Liepiņš. Bez viņa, no "Trek – Segafredo" vīriem ietilpa arī ASV riteņbraucējs Kīlss Reijens. No vadošajiem sprinteriem līderu grupiņā atradās – Viviani, van der Pūlss un Fernando Gavrija ("UAE Team"). Tikmēr no pretendentiem uz panākumu kopvērtējumā, sānu vējos priekšā noturējās – Pogačars, kolumbietis Žoā Almeida ("Deceuninck – Quick Step") un Adams Jeitss.

Pārsvars pār sekotāju grupām līdz pēdējiem 15 distances kilometriem jau bija virs četrām minūtēm. Labu laiku pirms finiša bija skaidrs, ka posmā uzvarēs kāds no līderu grupas. Emīlam Liepiņam svarīgākais bija sagaidīt iespēju cīnīties par uzvaru finiša spurtā. Līdzīgi arī pārējiem sprinteriem. Tomēr sekoja arī virkne solo uzbrukumu. Pēdējos kilometros nopietnākais uzbrukumus bija no "Deceuninck – Quick Step" pārstāvja Matia Kataneo puses. Itālis ieguva 15 sekunžu vadību, tomēr pēdējā kilometrā sekotāji spēja viņu panākt.

Sekoja visai tehnisks finiša spurts. Emīls Liepiņš spēja izkarot labu pozīciju, lai pacīnītos par augstu vietu finišā. Spraigā cīņā dobelnieks finišēja ceturtajā vietā par mata tiesu atpaliekot no trešajā vietā esošā Dānijas eksčempiona Mihaela Morkova.

Ātrākais pēdējos metros bija Metjū van der Pūlss. Nīderlandes čempions otrajā vietā atstāja savu tautieti Davidu Dekeru ("Jumbo Visma"). Tikmēr uzreiz aiz Emīla muguras palika Eiropas eksčempions Viviani. Cīņā par kopvērtējumu lielu pārsvaru ieguvuši – Pogačars, Almeida un Jeitss. Tuvākie konkurenti finišēja vien piecas minūtes aiz pirmās grupas.

Velobrauciens turpināsies pirmdien, kad tiks veikts 13 kilometru garais individuālais brauciens. Kopā sacensībās iekļauti septiņi posmi. No tiem kāpumiem bagātākais būs piektais etaps. Velobraucienā startē kopumā 140 riteņbraucēji no 20 komandām.