Liepiņš, Skujiņš un Bogdanovičs uzsāks jauno sacensību sezonu

Dobelnieki – Emīls Liepiņš un Māris Bogdanovičs, kā arī carnikavietis Toms Skujiņš šonedēļ uzsāks 2022. gada UCI kategorijas sacensību sezonu. Liepiņš ceturtdien aizvadīs "Trofeo Alcudia" viendienu sacensības Maljorkas salā, Māris Bogdanovičs, debitējot "Meiyo CCN" vienības sastāvā, uzsāks piecu dienu garo "Tour of Sharjah" velobraucienu, bet Tomam Skujiņa svētdien starts Marseļas lielās balvas izcīņā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Dažāda UCI līmeņa komandās startēs kopumā desmit Latvijas velosportisti. Visaugstākajā līmenī – pasaules tūrē – arī šogad brauks trīs latvieši. "Trek – Segafredo" krāsas aizstāvēs Toms Skujiņš un Emīls Liepiņš, kamēr "Israel Premier Tech" vienībā.

Šīs nedēļas otrajā pusē pirmos startus aizvadīs divi labākie Dobeles riteņbraukšanas skolas riteņbraucēji, kā arī četras reizes par Latvijas gada riteņbraucēju atzītais Toms Skujiņš.

Emīls Liepiņš kopā ar komandu devies uz Maljorkas salu, Spānijā, kur pēc aizvadītiem treniņiem sekos arī jau par tradīciju kļuvusī viendienu sacensību sērija. Piecu dienu laikā plānots aizvadīt piecus UCI 1. kategorijas velobraucienus. Komandas uz Maljorku devušās ar ļoti kuplu dalībnieku skaitu, rotējot sastāvus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Maljorkā būs vēl ievērojami spēcīgāks dalībnieku sastāvs. Iemesls tam ir jau vairāku daudzdienu velobraucienu atcelšana pandēmijas dēļ.

Ceturtdien Emīlam gaidāms starts "Trofeo Alcudia" velobraucienā. 173,2 kilometru garajā distancē tās otrajā pusē iekļauts viens izteiktāks kāpums, tomēr tas nebūs tiks sarežģīts, lai sprinteri zaudētu pārāk daudz laika. Pēdējā daļa pamatā būs līdzena, tādējādi liela iespējamība sagaidīt grupas finiša spurtu.

Emīlam paredzēta nozīmīga vieta "Trek – Segafredo" vagonā. Ņemot vērā, ka ir tikai pats sezonas sākums, pāragri spriest par sportistu fiziskajām spējām un arī lomas var mainīties. No Liepiņa pārstāvētās vienības līderis uz sprintu varētu būt itālietis Mateo Mosketi, kuram pagājusī sezona gan kopumā nebija no tām veiksmīgākajām. Jāatceras 2020. gads, kad Liepiņš "Trek – Segafredo" debitēja tieši Maljorkā. Pirmajās sacensībās dobelnieks finišēja sestajā vietā un sekmēja jau pieminētā Mosketi uzvaru.

"Trofeo Alcudia" piedalīsies arī tādi pasaules slaveni sprinteri kā – Paskals Akermans ("UAE Team"), Rudijs Barbjē ("Israel Premier Tech"), Maikls Metjūss ("BikeExchange"), Aleksanders Kristofs ("Intermarche – Wanty Gobert") un citi.

Bez šī starta, Liepiņš piektdien piedalīsies "Trofeo Serra de Tramuntana" sacensībās, bet svētdien dobelnieku redzēsim "Trofeo Playa de Palma" velobraucienā.

Svētdien Francijā sezonas starta šāviens tiks dots arī 22. vietas ieguvējam Olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas brauciena sacensībās Tomam Skujiņam. Carnikavietis ņems dalību Marseļas lielās balvas izcīņas sacensībās (UCI 1.1 kategorija). Velobrauciens risināsies paugurainā reljefā ar lielu vēja nozīmi. Sacensībās, kas risināsies 43. reizi, allaž spēcīgi ir vietējie franču riteņbraucēji, kuri guvuši uzvaras pēdējos piecus gadus pēc kārtas.

Riteņbraucējus sagaidīs 174,5 kilometru gara distance, kuras reljefs vedīs augšā un lejā. Droši var teikt, ka peletons sadalīsies un priekšā atbrauks salīdzinoši neliela grupa ar tobrīd spēcīgākajiem un veiksmīgākajiem sportistiem. Debiju "Trek – Segafredo" rindās šajās sacensībās piedzīvos titulētais franču veterāns Tonijs Galopēns, kurš kopā ar Bauki Mollemu, Tomu Skujiņu un Edvaru Tēnsu, veidos "Trek – Segafredo" kodolu. No citu komandu sportistiem ir jāizceļ "AG2R Citroen" braucējs Benuā Konfruā, "Cofidis" jaunieguvums Brjans Kokārds un Mateo Trentins ("UAE Team")

Debiju Taivānas UCI kontinentālās komandas "Meiyo CCN" sastāvā piektdien piedzīvos cits Dobeles riteņbraukšanas skolas pārstāvis – Māris Bogdanovičs. 30 gadus vecais riteņbraucējs UCI līmeņa komandu apritē atgriezies pēc viena gada pauzes, kuras laikā sekmīgi startēja Baltijas mēroga šosejas un MTB sacensībās. "Meiyo CCN" rindās šosezon iekļauti desmit sportisti. No tiem pa četriem no Austrālijas un Taivānas, bet pa vienam no Latvijas un Malaizijas. Bogdanovičs būs viens no komandas vadošajiem sprinteriem.

Pirmais starts jaunās komandas sastāvā Mārim būs "Tour of Sharjah" (UCI 2.2) kategorijas velobrauciens Apvienotajos Arābu Emirātos. Sacensības, kas pulcēs laba līmeņa UCI kontinentālās komandas, ilgs piecas dienas. Pirmie divi posmi būs izteikti līdzenuma etapi, kas vedīs arī cauri tuksnesim, kamēr nākamajos trijos etapos iekļauti arī dažāda garuma pauguri. Īpaši smags būs trešais posms, kur finišs vedīs vairāku kilometru garā un stāvā kalnā.