Lietuvas braucēji uzvar Latvijas kausa pirmajā posmā MTB XCO krosā

Latvijas kausa pirmajā posmā kalnu riteņbraukšanas olimpiskajā krosā – "VeloExpress Sigulda XCO" - uzvaru elites grupās aizvadītajā nedēļas nogalē gan vīriem, gan dāmām svinēja Lietuvas riteņbraucēji – Šarūns Pacevičs un Grēta Karasiovaite. Tikmēr junioru konkurencē pārliecinoši triumfēja "Dako Ziemeļvidzeme" pārstāvis Rainers Zviedris, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Pirmais no pieciem Latvijas kausa posmiem MTB XCO krosā risinājās "Fischer slēpošanas centrā" un gleznainajā Gaujas Nacionālā parka mežā. "VeloExpress Sigulda XCO" pulcēja 150 dalībniekus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Izmantojot maksimāli pieejamo apvidu, trases veidotāji – Kristaps Kārkliņš un Jēkabs Vītols – sagatavoja fiziski prasīgu trasi, kuras "odziņa" šogad bija Kaķīškalna nobrauciens serpentīnā. LRF izceļ Siguldas novada pašvaldības sniegto atbalstu sacensību organizēšanā.

Sacensības risinājās divos blokos. Ātrākais bija otrais no tiem, kur sacentās elites, U-23, junioru, CFA un jaunāko "Masters" grupu vīri. Jau no pirmā apļa vadībā izvirzījās Polijas komandu "Sprint – Rowery" pārstāvošais lietuvietis Pacevičs. Viņam uz papēžiem mina Lietuvas čempions Justins Biekša un labākais no latviešiem Rainers Zviedris. Brīžiem starpība starp līderi un abiem sekotājiem sasniedza desmit sekundes, pieauga arī līdz 30 sekundēm.

Finišā Pacevičs uzvarēja pārliecinoši. Otrais elites grupā Biekša (+00:00:53), bet trešais "Velo komanda Ogre" pārstāvis Sandijs Kļaviņš (+00:03:04). Sešiniekā iekļuva arī Renārs Birkentāls, Jēkabs Vītols un Edgars Ābols.

Junioru kategorijā konkurentiem cerības neatstāja "Dako Ziemeļvidzeme" pārstāvis Zviedris. Latvijas čempions MTB maratonā tuvāko sekotāju Kristapu Leibuku no "Giant&Liv team Latvia/ Dobeles SS/ Carnikava" pārspēja par sešām minūtēm un divām sekundēm. Trešo vietu izcīnīja Alberts Smilktens ("Scanmed/ KS Sporta klubs"). Tehniska liksta izstāties lika Latvijas čempionam XCO krosā Artjomam Sergijevičam.

Dāmu konkurencē lielākā cīņa izvērtās starp ZZK braucēju Evelīnu Ermani-Marčenko un Lietuvas profesionālo sportisti Grētu Karasiovaiti. Līdz pat pēdējā apļa vidus daļai abas turējās kopā, tomēr beigu daļā nelielu vadību ieguva lietuviete, svinot skaistu uzvaru. Trasē viņa pavadīja vienu stundu 11 minūtes un 41 sekundi. Ermanei-Marčenko otrā vieta (+00:00:24), kamēr labāko trijnieku noslēdza vēl viena ZZK komandas pārstāve Katrīna Jaunslaviete-Kipure (+00:02:41).

Spraigi notikumi risinājās jauniešu puišu sacensībās, kur ilgu laiku priekšā turējās četri sportisti – lietuvietis Justins Pavlovs, "VeloSaldus" pārstāvis Gustavs Gidrēvičs, pērnā gada kopvērtējuma uzvarētājs Kristers Celitāns ("VeloExpress Scott") un Krišjānis Lejiņš ("Giant&Liv team Latvia/Dobeles SS"). Uzvarētāja liktenis izšķīrās vien pēdējā kilometrā. Lielisku pozīciju izkaroja Pavlovs, neļaujot konkurentiem sevi apsteigt (00:48:11). Otrā vieta Celitānam, bet trešā ar tādu pat laiku kā uzvarētājam Gustavam Gidrēvičam.

Alvis Pivors ļoti pārliecinoši uzvarēja U14 grupā, kamēr Aivars Dārznieks un Monta Pauloviča bija ātrākie "Masters" grupās.