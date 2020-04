Māra Štromberga BMX trase 'Valmiera' gūst atzinību skatē

Skatē "Latvijas labākā gada būve 2019" nominācijā "Publiskā jaunbūve" trešo vietu ieguvusi Māra Štromberga BMX trase "Valmiera", kurā tika aizvadīts 2019. gada Eiropas čempionāts, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2019" sadarbībā ar "PERI" rīkotāji ir gandarīti paziņot laureātus astoņās nominācijās un Lielās balvas ieguvēju – 2019. gada izcilāko būvi – kultūrtelpu Hanzas perons.

"Skatē pieteiktās būves spilgti atspoguļo tendences nozarē," citēts skates žūrijas vadītājs Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents. "Šogad varam secināt – ikviens pieteiktais un žūrijas novērtētais objekts neatkarīgi no apjoma ir nozīmīgs savā vietā un pielietojumā. Tāpēc ikvienas skatei pieteiktās būves īpašnieki, arhitekti, projektētāji, konstruktori, būvnieki un iemītnieki var būt gandarīti – nominētie objekti ir ar izcilu nozīmi un kvalitāti."

Atzinību nominācijā "Publiskā jaunbūve" ieguva Māra Štromberga BMX trase "Valmiera", kas ieguva godpilno trešo vietu. Īsā laikā šī bija jau otrā nozīmīgā balva, ko saņēmusi Latvijas sportam tik nozīmīgā būve. Jau vēstījām, ka marta mēnesī trase guva pirmo vietu konkursa "Latvijas Būvniecības gada balva 2019" nominācijā "Jauna inženierbūve".

Trase nosaukta valmierieša, pirmā un vienīgā divkārtējā olimpiskā čempiona BMX riteņbraukšanā Māra Štromberga vārdā. Viņš nesis Latvijas un Valmieras vārdu pasaulē un veicinājis BMX sporta popularitāti un attīstību. Valmieriešu lepošanās ar Māri Štrombergu un viņa sasniegumiem, neatlaidību, mērķtiecību, spēku, izturību un ātrumu ir tas, ko arhitekte Ilze Rukmane-Poča atainojusi ēkas arhitektūrā.

Pasaules līmeņa BMX trases Valmierā veidošanā tika piesaistīti speciālisti ar starptautisku pieredzi BMX trašu būvniecībā Eiropas, pasaules čempionātiem, kā arī olimpiskajai BMX trasei Tokijā. Nozīmīgu ieguldījumu trases tapšanā deva panākumiem bagātākais Latvijas BMX treneris Ivo Lakučs un BMX klubs "Valmieras puikas".

Vairāk nekā 12 000 m2 lielajā teritorijā ir izbūvēta trase un ēkas ar starta kalniem piecu un astoņu metru augstumā, dodot iespēju jaunākajiem BMX braucējiem startēt arī no trīs metru augstuma. Starta ēkā ir iekštelpu treniņu telpas, mehāniskās darbnīcas riteņu apkopei, lekciju un atpūtas telpas sportistiem, noliktavas, telpas treneriem un ģērbtuves.

Objekts ekspluatācijā tika nodots 2019. gada 17. jūnijā. No 11. līdz 14. jūlijam Valmiera uzņēma Eiropas čempionātu BMX riteņbraukšanā ar 1060 sportistiem no 26 valstīm, tā radot vienu no lieliskākajām sacensību pieredzēm sportistiem un līdzjutējiem un ievērojamu ekonomisko devumu reģionam un valstij kopumā.

Trases pasūtītājs – Valmieras pilsētas pašvaldība, būvprojekts – SIA "Balta istaba", būvnieks – SIA "SANART", būvuzraudzība – SIA "Būvuzraugi LV".