Muižniekam un Purniņam augstvērtīgi rezultāti Eiropas čempionātā MTB maratonā

Svētdien Šveices pilsētā Evolēnā aizvadīts Eiropas čempionāts MTB maratonā. Kāpumiem ļoti bagātajā distancē ļoti cienījami startēja Latvijas kalnu riteņbraucēji – Oskars Muižnieks un Lauris Purniņš – kuriem attiecīgi 24. un 35. vieta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīriešu elites grupā startēja 127 sportisti. Dalībniekiem bija jāveic 78 kilometri. Vairāk nekā iespaidīgs bija augstuma metru rādītājs. Sportisti pievarēja 3900 augstuma metrus. Lielajos kalnos sevi apliecināt bija gatavi arī divi "DTG – MySport" komandas kalnu riteņbraucēji – Latvijas MTB maratona čempions Oskars Muižnieks un vicečempions Lauris Purniņš.

Mūsu sportisti savu spēju robežās smagajā trasē cīnījās godam. Kā jau varēja gaidīt, nedaudz augstāk atradās Muižnieks. No Alūksnes nākušais sportists, lai arī nedaudz pārķēra savu tempu distances pirmajā daļā, vēlāk atrada savu ritmu un ļoti spēcīgā konkurencē izcīnīja 24. vietu. Tieši aiz Oskara finišēja vairākkārtējais pasaules čempions Albans Lakata. Uzvarētājam Andresam Sīvaldam no Vācijas Muižnieks piekāpās par 29 minūtēm un 53 sekundēm. Otro vietu ieņēma itālietis Samuels Porro (+00:03:57). Tikmēr bronzas medaļa Martinam Stosekam no Čehijas.

Lauris Purniņš arī cīnījās lieliski un ieņēma finišā 35. vietu. Finišu Lauris sasniedza 36 minūtes un 45 sekundes pēc uzvarētāja.