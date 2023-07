Muižnieks un Ermane-Marčenko ātrākie MTB olimpiskā krosa posmā Saldū

"DTG – MySport" komandas sportists Oskars Muižnieks un "ZZK" pārstāve Evelīna Ermane-Marčenko nedēļas nogalē uzvarēja Latvijas kausa sezonas ceturtajā posmā MTB olimpiskajā krosā – "Velo Saldus XCO", informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Sacensību ceturtais no kopumā pieciem posmiem pulcēja vairāk nekā 100 sportistus no Latvijas un Lietuvas riteņbraukšanas klubiem un komandām. Viņu vidū bija arī vairāki vadošie valsts kalnu riteņbraucēji – Oskars Muižnieks, nesen kā 12. vietu Eiropas čempionātā izcīnījusī Evelīna Ermane-Marčenko, junioru līderis Rainers Zviedris un citi.

Sacensību trase, kuras garums sasniedza teju piecus kilometrus, bija tehniskiem elementiem bagātība un gana ātra. Dalībnieki tika sadalīti divos startos. Elites, junioru, CFA un jaunāko "Masters" grupu braucēji startēja otrajā no tiem.

Jau no pirmā apļa vadību izkaroja "DTG – MySport" komandas riteņbraucējs Oskars Muižnieks, kuram visai cieši sekoja junioru grupas galvenais favorīts Rainers Zviedris. Pirmā apļa izskaņā Rainers gan piedzīvoja visai nepatīkamu kritienu, kas viņu no Oskara atmeta visai tālu. Pārāk gludi gan negāja arī pašam Muižniekam, kurš aizķēra zaru, ieraujot to velosipēdā. Kamēr liksta tika novērsta, Zviedris strauji pietuvojās.

Par uzvaru pacīnīties "Dako Ziemeļvidzeme" pārstāvim tā pa īstam neizdevās. Beigu apļos Muižnieks atkal savu vadību ievērojami palielināja, svinot uzvaru gan elitē, gan absolūti. Trasē liepājnieks pavadīja vienu stundu 22 minūtes un 51 sekundi. Sešu apļu sacīkstē otrais bija Jēkabs Vītols, kamēr viņa komandas biedrs no "Ogres Velokomandas" Edgars Ābols finišēja trešais (abi +00:05:47).

Junioru grupā, kas veica par apli mazāk, pārliecinoši uzvarēja Zviedris, kurš tuvāko sekotāju Artjomu Sergijeviču no "VeloExpress Scott" apsteidza par trim minūtēm un 58 sekundēm. Trešā vieta "Scanmed/ KS Sporta klubs" pārstāvim Albertam Smilktenam (+00:06:05).

Dāmu elites/ U23/ CFA konkurencē drošu uzvaru svinēja Evelīna Ermane-Marčenko, kura tikai nesen atgriezusies no Eiropas čempionāta MTB, kur saīsinātā krosa sacensībās izcīnīja 12. vietu. Saldū Evelīna četrus apļus veica pēc vienas stundas 8 minūtēm un 35 sekundēm. Otrā vieta Evijai Ziediņai.

Lielākā konkurence bija CFA vīru grupā. 19 sportistu konkurencē sākumā sīvi cīkstējās mājinieks Raivis Indēvics un "VeloExpress Scott" pārstāvis Rolands Burcevs. Finišā gan ātrāks bija Burcevs (01:13:58). Sekoja Indēvics (+00:01:26), bet trijnieku noslēdza vēl viens "Velo Saldus" pārstāvis Rūdolfs Grušs.

Latvijas kausa sezona noslēgsies 26. augustā Carnikavā esošajā Zibeņu trasē ar "DTG XCO krosu".