Muižnieks un Ermane-Marčenko kļūst par Latvijas čempioniem MTB maratonā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Apē Oskars Muižnieks un Evelīna Ermane-Marčenko kļuva par Latvijas čempioniem kalnu riteņbraukšanas (MTB) maratonā, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Apē notika "Vivus.lv" MTB maratona septītais posms, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts. Šī sacensību rīkotājiem tiesības organizēt arī valsts meistarsacīkstes tika uzticētas pēc trīs gadu pārtraukuma. Čempionāts norisinājās kā elites, tā arī jaunatnes un amatieru grupās, sportistiem veicot 100 vai 50 kilometru garas distances.

Sestdienas rītā starta šāviens tika dots "Ape100" distancei. Trase - kāpumiem gana bagātīga, īpaši pirmajā daļā. Netrūka arī garie pļavas posmi un citi pārbaudījumi. Vairāk nekā desmit reizes sportisti šķērsoja Latvijas un Igaunijas robežu. Sportisti forsēja arī Vaidavas upi.

Trases pirmajā daļā divvadībā izvirzījās Oskars Muižnieks un Lauris Purniņš (abi "DTG - MySport"). Bez lieliem pārsteigumiem tieši Alūksnē uzaugušais Muižnieks bija pārliecinoši spēcīgākais vīrs trasē. Distances vidusdaļā Oskars nonāca vienatnē, savu pārsvaru strauji palielinot līdz piecām minūtēm. Lauris tikmēr lieliski cīnījās vienatnē, nedodot iespējas pietuvoties konkurentiem.

Finišā pārliecinoši pirmais Muižnieks, kurš 100 kilometrus pievarēja pēc četrām stundām sešām minūtēm un 31 sekundi. Viņam jau sestais Latvijas čempiona tituls pēc kārtas. Otrā vieta Purniņam, kurš finišēja astoņas minūtes un 52 sekundes pēc uzvarētāja. Viņš kļuva par Latvijas "Masters" čempionu. Pirmo trijnieku noslēdza "Ogres velokomandas" riteņbraucējs Sandijs Kļaviņš (+00:13:44). Sešiniekā iekļuva arī Aivars Dārznieks, Mārtiņš Puriņš un Kārlis Baltacis.

Dāmu konkurencē cīņa par uzvaru izvērtās daudz sīvāka. Ar Evelīnu Ermani-Marčenko cīnīties gatava bija Beate Kovgere. Neskatoties uz krampjiem kājās, "ZZK" komandu pārstāvošā Marčenko vadību nosargāja un izcīnīju pirmo elites čempiones titulu MTB maratonā. Trasē viņa pavadīja četras stundas 53 minūtes un 29 sekundes. Otrā vieta "EMU" pārstāvei Kovgerei (+00:01:12). Tikmēr goda pjedestālu noslēdza Zane Priede ("Giant&Liv team Latvia"), finišējot četras minūtes un 21 sekundi aiz uzvarētājas.

Junioru konkurencē 50 kilometru distancē savu favorīta statusu pārliecinoši attaisnoja "Dako - Ziemeļvidzeme" pārstāvis Rainers Zviedris. Viņš absolūtajā brauciena ieskaitē par mata tiesu zaudēja Ģirtam Cirvelim. Trasē viņš pavadīja divas stundas vienu minūti un astoņas sekundes. Tuvākais sekotājs Kristaps Leibuks no "Giant&Liv team Latvia/ Dobeles SS" atpalika par vairāk nekā desmit minūtēm. Trijnieku noslēdza Leibuka komandas Kristians Markuss Gunne, 15 minūtes aiz uzvarētāja.

Daudz sīvāka spēkošanās bija jauniešu puišu konkurencē, kur pēdējos kilometros kopā atradās Kristers Celitāns, Toms Strēlis, Kristers Žukas un Alvils Pētersons. Celitānu piemeklēja problēmas ar krampjiem, kamēr Pētersons cīnījās ar tehnikas likstām. Lielisku ātrumu beigās nodemonstrēja "MSĢ/ Veloshops" pārstāvis Strēlis, kļūstot par Latvijas čempionu (02:07:05). Otrā vieta Pētersonam no "NN Sporta kluba" (+00:00:04), bet pjedestālu noslēdza "VeloSaldus" pārstāvis Kristers Žukas (+00:00:12). Šajā pat grupā meitenēm uzvaras laurus plūca Amanda Reilija Zariņa no "Baldones RN" (02:29:00). Tuvākā sekotāja Ieva Kalniņa no "VeloRīts" atpalika par vairāk nekā septiņām minūtēm, bet aiz viņas bija "VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS" pārstāve Linda Elizabete Brilte.

Pirmo reizi vēsturē notika arī Latvijas čempionāts elektrovelosipēdu klasē. Vēsturisko titulu izcīnīja Mikus Veismanis no "Virsotne/ Marmot", kurš 50 kilometru garo distanci veica pēc divām stundām piecām minūtēm un 55 sekundēm. Otrā vieta Intam Šetlerim, kurš uzvarētājam zaudēja četras minūtes un 29 sekundes.