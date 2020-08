Nākamnedēļ Rīgā un Dobelē vairākās grupās notiks LČ šosejas riteņbraukšanā

Nākamās nedēļas trešdienā, 26. augustā, Rīgā esošajā Biķernieku trasē norisināsies Latvijas čempionāta sacensības šosejas riteņbraukšanā individuālajā braucienā jaunākajām jaunatnes, kā arī amatieru, sieviešu, senioru un para–riteņbraukšanas grupām. Savukārt svētdien, 30. augustā, Dobelē par valsts čempiona tituliem grupas braucienā sacentīsies amatieru un senioru vīri, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Šis gads Latvijas sportā, tostarp riteņbraukšanā, ir ievērojami atšķirīgs no iepriekšējiem. Neskatoties uz to, tiek meklēti veidi kā sekmīgi aizvadīt nozīmīgākās pašmāju riteņbraukšanas veidu sacensības. Latvijas čempionāta medaļas šosejas riteņbraukšanā šogad sadalītas grupas brauciena sacensībās B un C grupām.

Nākamās nedēļas trešdienā, 26. augustā, no pulksten 11.00 Biķernieku trasē, Rīgā norisināsies Latvijas čempionāts individuālajā braucienā. Par valsts čempiona tituliem sacentīsies C grupas zēni un meitenes, B grupas jaunietes, sievietes, amatieri, seniori un otro gadu pēc kārtas arī para–riteņbraucēji. Dalībnieki, atkarībā no vecuma grupas veiks no diviem līdz četriem Biķernieku trases lielajiem apļiem.

Sacensību pieteikšanās mājaslapā lrf.lv iespējama līdz 24. augusta pulksten 12.00. Pēc noteiktā datuma pieteikties iespējams nebūs, lai laicīgi tiktu sagatavots detalizēts starta sarakts. Mājaslapā lrf.lv arī atrodams nolikums. Sacensību pamatizdevumu segšanai arī ir noteikta dalības maksas. Jaunatnes grupām – 5 EUR, pieaugušajiem 10 EUR. Pensionāriem dalība bezmaksas.

Svētdien, 30. augustā, Dobelē iepretim Dobeles kultūras centram notiks Latvijas čempionāta sacensības grupas braucienā amatieru grupu sportistiem, kā arī Dobeles velo dienas Tautas brauciens. Sacensību rīkotāji amatieru un jaunākajām senioru grupām sarūpējuši 90 kilometru garu distanci, kas sadalīta sešos 15 kilometru garos apļos pa Dobeles pilsētas ielām un novada apkārtnes ceļiem. Detalizēta distances karte tiks publicēta nākamajā nedēļā. Sacensību sākums 90 kilometru braucienam gaidāms pulksten 12.00.

Tikmēr cienījamāko senioru grupu braucēji kopā ar Dobeles velo dienas Tautas braucējiem, kas tiks vērtēti piecās vecuma un meistarības grupās, veiks 30 kilometru garu distanci pa Dobeles un tās apkārtnes ceļiem. Pieteikšanās grupas braucienam tiek rīkota mājaslapā lrf.lv un turpināsies līdz 28. augustam.

Latvijas čempionāts individuālajā braucienā B grupas jauniešiem un A grupas junioriem/juniorēm norisināsies 12. septembrī Smiltenē.