Neilandam 68. vieta Dānijas tūres ceturtajā posmā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands no profesionālās kontinentālās vienības "Israel Cycling Academy" sestdien ieņēma 68. vietu daudzdienu velobrauciena "PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark" (UCI kat.2.HC) ceturtajā posmā.

Šajā posmā riteņbraucēji veica 175,2 kilometrus līdzenā trasē ar vairākiem nelieliem pauguriem. Lielajai grupai pamazām sadaloties, izšķirošajos notikumos divas pirmās vietas ieņēma Beļģijas riteņbraucēji. Uzvarēja Jaspers de Buists no "Lotto Soudal" komandas, otrais bija Amori Kapio no "Sport Vlaanderen - Baloise" vienības, trešajā vietā ar tādu pašu rezultātu četras stundas deviņas minūtes un 38 sekundes atstājot nīderlandieti Hūbu Duinu no "Roompot - Charles".

Neilands uzvarētājam zaudēja četras minūtes un 26 sekundes, kas viņam deva 68.vietu.

Kopvērtējumā līderpozīcijas nosargājis sestdien septītajā vietā finišējušais Niklass Larsens ("ColoQuick"), kurš par sešām sekundēm apsteidz tautieti Jonasu Vingegārdu no "Team Jumbo-Visma" komandas. Tikmēr Neilands līderim zaudē sešas minūtes un 37 sekundes, kuldīdzniekam atkāpjoties uz 48. pozīciju.

Dānijas tūre noslēgsies svētdien ar piekto posmu.

Pērn Dānijas tūrē startēja Andžs Flaksis un Neilands, kuri kopvērtējumā palika ārpus pirmā piecdesmitnieka.

Dānijas tūre norisinās 29. reizi. 1995. gadā šeit trešo vietu kopvērtējumā izcīnīja Kaspars Ozers.

Jau ziņots, ka Neilands svētdien nodrošināja trešo vietu Norvēģijā notikušā daudzdienu velobrauciena "Arctic Race of Norway" (UCI 2.HC) kopvērtējumā. Neilands, kurš nedēļas nogalē svinēja savu 25 gadu jubileju, triumfēja jauno braucēju vērtējumā.

Šīs Neilandam šogad bija jau trešās UCI līmeņa sacensības, kad viņš kāpj uz goda pjedestāla kopvērtējumā.