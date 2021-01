Neilands: Es patiešām jūtos ļoti novērtēts

Krists Neilands jau februāra sākumā Spānijā uzsāks 2021. gada sacensību sezonu. Šobrīd kuldīdznieks Žironas pilsētā aizvada komandas kopējo treniņnomenti. Par gatavību sezonai, par jaunajiem komandas biedriem, iekļaušanu LOV zelta sastāvā un plāniem šim gadam viņš pastāstījis sarunā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.

"Israel Start – Up Nation" komandai starpsezonā pievienojušās vairākas pasaules riteņbraukšanas zvaigznes. Spilgtākā no tām ir trīskārtējais "Tour de France" kopvērtējuma uzvarētājs Kristofers Frūms. Tāpat jāmin Kanādas vadošā riteņbraucēja Maika Vudsa un nīderlandiešu klasiku speciālista Sepa Vanmarkes pievienošanās.

Vai paliki apmierināts ar paveikto treniņprocesu Kuldīgā šajā starpsezonā?

Esmu apmierināts ar visu paveikto. Izdevās aizvadīt ļoti labus treniņu blokus. Paveicu labu darbu riteņbraukšanas treniņos ārā. Arī laika apstākļi bija gana labvēlīgi, lai varētu daudz braukt pa āru. Kad laika apstākļi nebija tik pateicīgi, braucu uz velo trenažiera. Fiziskās sagatavotības treniņus veicu Kuldīgas manēžā, kur apmeklēju arī svaru zāli. Kopumā varu teikt, ka no plānotā Latvijā paveicu 100 procentus.

Kā šī komandas kopējā nometne atšķiras no iepriekšējiem gadiem?

Būtiskākā atšķirība ir tā, ka šo nometni mēs aizvadām janvārī. Iepriekš nometnes notikušas vēl decembrī. Līdz ar to atšķiras fiziskā gatavība. Ņemot vērā, ka pavisam drīz sāksies sacensību sezona, treniņi ir daudz intensīvāki un tajos pavadām vairāk stundas. Otra atšķirība ir tā, ka iepriekšējos gadus mēs pirmo komandas nometni aizvadījām Izraēlā. Tur bija ne tikai treniņi uz velosipēdiem, bet arī veicām dažādas citas nodarbes, kas bieži vien saistītas arī ar tūrismu. Būtiska atšķirība ir tā, ka tas notika decembrī. Tajā brīdī var atļauties vairāk komandas saliedēšanās pasākumus, bet šobrīd viss akcents tiek veltīts treniņiem. Protams, šajā nometnē ir tikšanās ar komandas sporta direktoriem, uztura speciālistiem un ārstiem. Tas viss ir nepieciešams, lai līdz niansēm sagatavotos sezonai.

Jūsu komanda starpsezonā kļuvusi krietni spēcīgāka. Ko vari teikt par jaunajiem komandas biedriem?

Komandai ir daudz papildinājumu. Varu teikt tikai visu to labāko par tiem vīriem, kas mums ir pievienojušies. Visi ir veiksmīgi iedzīvojušies no pirmajām dienām. Viņi vien ir tādi paši sportisti kā mēs "vecie" džeki. Ir izveidojies ļoti labs kontakts.

Iepriekš tu sevi esi lieliski pierādījis kā braucējs, kurš nebaidās riskēt un par to esi atalgots ar uzvarām vai ievērības cienīgu uzmanību. Ko tu šogad no sevis sagaidi sacensībās?

Pirmkārt, arī šogad vēlos sevi parādīt no vislabākās puses. Jāņem arī vērā fakts, ka mūsu komandai ir pievienojušies ļoti spēcīgi braucēji. Nav vairs arī noslēpums, ka lielākais akcents no manas puses tiks likts, lai viņiem palīdzētu. Uzreiz varu teikt, ka no tā es vispār nebaidos un esmu gatavs palīdzēt. Vienlaikus es zinu, ka arī man tiks dotas iespējas sevi pierādīt un cīnīties par rezultātu. Viss būs atkarīgs no manis, vai spēšu šīs iespējas izmantot.

Kā tādi vīri kā Frūms, Vudss un Van Marke var tev palīdzēt augt kā sportistam un sekmēt izaugsmi?

Viennozīmīgi tas man ir ieguvums. Viņi var palīdzēt man ar padomiem. No viņiem var mācīties un "špikot" par viņu pieeju šim sportam. Arī sacensībās šie titulētie vīri var dot vērtīgus ieteikumus. Iekšēji man šķiet, ka, ja man būs jāpalīdz Frūmam, Vudsam vai klasikās Van Markem, es no sevis varēšu dot pat vairāk nekā pats cīnoties par uzvaru. Līdz ar to ticu, ka, ja man būs jābrauc sacensības uz to pašu Frūmu, es varēšu sevī atklāt jaunu spēju limitu un tikt tālāk. Nākotnē, kad man tiks dotas iespējas, tas palīdzēs būt pārliecinātam, ka varu no sevis paveikt vairāk.

Uz kuru laiku plāno sasniegt savas fiziskās formas virsotni?

Viens no maniem šīs sezonas mērķiem ir dalība "Tour de France". Vienlaikus jāsaprot, ka šogad iekļūt komandas sastāvā uz šīm sacensībām būs daudz sarežģītāk nekā iepriekš. Ir pamainījies arī komandas taktiskais mērķis "Tour de France". Tas būs cīņa par augstāko rezultātu kopvērtējumā. Ja arī es došos uz "Tour de France", tad cīnīties par uzvaru etapos būs sarežģīti. Visa uzmanība un enerģija būs jāvelta komandas līdera atbalstam. Jebkurā gadījumā uz šo laiku ir jāsasniedz labākā kondīcija. Jāņem vērā, ka uzreiz pēc "Tour de France" sekos Olimpiskās spēles. Tas ir ļoti labi, ka spēles ir tikai nedēļu pēc šīs grandtūres. Iepriekšējos gadus pēc pabeigtas grandtūres jutos ļoti labi.

Pērn tu sevi ļoti labi parādīji Ardēnu klasikās. Arī šogad plāno tajā startēt vai tomēr vairāk koncentrēsies uz Flandrijas klasikām, ņemot vērā arī faktu, ka Flandrijā notiks pasaules čempionāts?

Izrunājot manu plānoto kalendāru ar sporta direktoriem un komandas menedžeriem secinājām, ka šogad Flandrijas klasikas nebraukšu. Tā vietā turpināšu startēt Ardēnu klasikās, jo tur spēju sevi gana labi apliecināt. Jāņem gan vērā, ka pērn Ardēnas notika citā laika posmā un apstākļi bija savādāki. Jebkurā gadījumā šajās klasikās guvu pārliecību par savām spējām. Par Flandriju vairāk, iespējams, domāšu nākamsezon.

Tu pirmo reizi esi iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības zelta sastāvā kopā ar citiem mūsu valsts vadošajiem atlētiem. Ko Tev pašam nozīmē šis novērtējums?

Viennozīmīgi tāds atbalsts, kāds mums ir dots šogad un kādu saņēmām pagājušajā gadā, ir vienkārši neaprakstāms. Es patiešām jūtos ļoti novērtēts. Vēlos pateikties visiem, kas veicinājuši šī atbalsta saņemšanu. Tik ļoti novērtēta riteņbraukšana Latvijā kā šobrīd, vēl nekad iepriekš nav bijusi. Tas man dod vēl papildu motivāciju strādāt treniņos, lai mēs sasniegtu lielo kopīgo mērķi – cīnīties par ļoti augstiem rezultātiem Olimpiskajās spēlēs. Es vēlos arī pateikties Kuldīgas novada pašvaldībai, kas mani katru gadu ir atbalstījusi gan finansiāli, gan arī ar lieliskiem treniņu apstākļiem. Man ir dotas iespējas savā pilsētā izmantot treniņiem manēžu, baseinu un citu sporta infrastruktūru, lai kvalitatīvi varētu sagatavoties savai sezonai.