Neilands finišē 95.vietā 'Cro Race' ceturtajā posmā

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no "Israel Start-Up Nation" komandas piektdien ieņēma 95.vietu Horvātijā notiekošā sešu dienu velobrauciena "Cro Race" (UCI kat.2.1) ceturtajā posmā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piektdien riteņbraucēji veica 197 kilometrus garu distanci ar diviem trešās kategorijas kāpumiem.

Šajā posmā grupas finišā uzvarēja nīderlandietis Olavs Koijs no "Jumbo-Visma" vienības, bet otro vietu ieņēma austrālietis Keidens Grouvs no "BikeExchange" un trešais finišēja horvāts Josips Rumacs, kurš pārstāv "Androni Giocattoli - Sidermec" vienību.

Koijs finišēja četrās stundās 49 minūtēs un 16 sekundēs. Neilands no uzvarētāja atpalika par trīs minūtēm un 18 sekundēm.

Kopvērtējuma pirmo vietu dala "Bingoal Pauwels Sauces WB" komandas braucējs no Beļģijas Milans Mentens un norvēģis Annešs Skārsets no "Uno-X", jo pēc četriem posmiem abiem ir identisks laiks, bet trešajā pozīcijā ir nīderlandietis Miku van Deiks no "Jumbo-Visma" vienības, kurš no abiem līderiem atpaliek par sešām sekundēm.

Neilands no līderiem atpaliek 25 minūtes un 41 sekundi un ieņem 117.vietu 127 braucienā palikušo sportistu vidū.

Sestdien riteņbraucēji veiks 137,5 kilometrus garu distanci ar pieciem kategorizētiem kāpumiem, no kuriem viens būs augstākās grūtības pakāpes un vien - pirmās kategorijas.

"Cro Race" sešu dienu sacensības noslēgsies svētdien. Neilandam šīs ir pirmās sacensības pēc svētdien notikušā pasaules čempionāta grupas brauciena, kurā viņš izstājās.