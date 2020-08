Neilands nākamnedēļ debitēs 'Tour de France'

Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands nākamajā nedēļā debitēs prestižajā daudzdienu velobraucienā "Tour de France", informē viņa pārstāvētā "Israel Start-Up Nation" komanda.

26 gadus vecais Neilands iepriekšējos divos gados piedalījās "Giro d' Italia", pērn vienā no posmiem izcīnot augsto piekto vietu.

Šogad viņš demonstrējis aktīvu sniegumu Parīzes-Nicas, "Strade Bianche" un "Criterium du Dauphine" velobraucienos. Komanda kuldīdznieku raksturo kā spēcīgu braucēju kā kalnos, tā arī sprintā.

"Viens no komandas mērķiem bija kopā ar Izraēlas riteņbraucēju nokļūt "Tour de France". Esmu gandarīts, ka šo mērķi kopīgi sasniedzām un varu būt par daļu no šī ceļa. Patiešām novērtēju to, ka komanda man uzticas un devusi šo iespēju. Domāju, ka piedalīsimies ar gana spēcīgu komandu un kopā paveiksim lielas lietas," komanda citē Neilanda teikto.

Pērn Neilands pirmo reizi karjerā tika atzīts par Latvijas gada labāko riteņbraucēju. Savukārt "Latvijas Gada balva sportā 2019" viņš tika atzīts par gada uzlecošo zvaigzni.

"Tour de France" sāksies nākamajā sestdienā un noslēgsies 20.septembrī Elizejas laukos.

Pērn Latviju Francijas tūrē pārstāvēja Toms Skujiņš, kurš kopvērtējumā bija 81.pozīcijā. Arī carnikavietim ir labas izredzes startēt šī gada "Tour de France".