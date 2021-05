Neilands pēc 'Giro d'Italia' solo brauciena salauzis atslēgas kaulu

"Israel Start – Up Nation" un Latvija izlases šosejas riteņbraucējs Krists Neilands sestdien uzrādīja 105. rezultātu slavenā "Giro d'Italia" velobrauciena ievadā – 8,6 kilometru individuālajā braucienā. Taču jau pēc finiša, dodoties uz viesnīcu, Latvijas riteņbraucējs iekļuvis negadījumā un lauzis atslēgas kaulu.

Uzvaru solo braucienā svinēja pasaules čempions Filipo Ganna, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Sezonas pirmā grandtūre – "Giro d'Italia" velobrauciens – sākās sestdien Turīnas pilsētas ielās ar 8,6 kilometru garo individuālo braucienu. Sacensības uzsāka 186 dalībnieki no 23 komandām. Vienīgais Latvijas pārstāvis slavenajā velobraucienā šogad ir Krists Neilands. Kuldīdzniekam šī ir jau trešā dalība "Giro" pēdējo četru gadu laikā. Individuāli augstvērtīgāko rezultātu Krists bija sasniedzis 2019. gadā, kad izcīnīja piekto vietu sacensību 17. posmā.

Šī gada tūres ievadā – individuālā brauciena trase bija bez nopietniem kāpumiem. Kā jau varēja gaidīt, rezultāti bija ļoti blīvi. Labāko laiku sasniegt izdevās pasaules čempionam individuālajā braucienā Filipo Gannam ("Ineos"). Itālis finišēja pēc 8 minūtēm un 47 sekundēm. Otro vietu ieņēma viņa tautietis Edoardo Afīnī ("Jumbo Visma"), kurš uzvarētājam zaudēja 10 sekundes. Trešā vieta cita "Jumbo Visma" braucējam Tobiasam Fosam no Norvēģijas (+00:00:13).

Krists Neilands distanci veica pēc 9 minūtēm un 42 sekundēm (vidējais ātrums 53,19 km/h). Latvietis ierindojās 105. vietā. Visaugstāk no "Israel Start – Up Nation" komandas pirmajā posmā bija Austrijas čempions Matiass Brandls, kuram devītā vieta (+00:00:22). Danam Martinam nācās samierināties ar 108. pozīciju (+00:00:57).

Latvijas riteņbraucēja pārstāvētā komanda vēlāk izplatīja paziņojumu, ka ceļā uz viesnīcu Neilands avarējis un lauzis labo atslēgas kaulu. Neilandam tuvākajā laikā veiks operāciju, bet "Giro d'Italia" viņam līdz ar to ir beidzies.

Velobrauciens turpināsies svētdien, kad tiks veikts 179 kilometru garais otrais posms, kas piemērots sprinteriem.

Unfortunately, we also have bad news🤕

On his way back to the hotel, @Neilands_K crashed and was taken to hospital where a scan confirmed a fracture on his right collarbone. He will need surgery and therefore won't take the start of stage 2 on Sunday. Speedy recovery, Krists!