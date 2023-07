Neilands pēc izcilā snieguma 'Tour de France' posmā izpelnās līguma pagarinājumu

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands, kurš otrdien aizvadīja spīdošu sacīksti un izcīnīja ceturto vietu "Tour de France" desmitajā posmā, pagarinājis līgumu ar "Israel - Premier Tech" komandu vēl uz trim gadiem.

28 gadus vecais Latvijas riteņbraucējs "Israel - Premier Tech" pārstāv jau no 2017.gada. Pirms tam viņš startēja arī "Axeon Hagens Bermon"un "Rietumu Banka - Rīga" komandās.

Kā pavēstījusi viņa vienība, tad līgums pagarināts līdz 2026.gada sezonas beigām.

IPT and Krists Neilands to celebrate a decade together 🤝



"Krists [Neilands] visu savu prefesionālo karjeru pavadījis kopā ar mums. Mēs tik tiešām esam viņa riteņbraukšanas ģimene," norāda "Israel - Premier Tech" īpašnieks Silvans Adamss. "Ziņojam par Krista līguma pagarināšanu uzreiz pēc viņa izcilā brauciena ["Tour de France" desmitajā posmā], kurā mēs bijām ļoti, ļoti tuvu uzvarai otrajā posmā pēc kārtas. Tik ļoti sāp sirds par Kristu, bet tajā pašā laikā milzīgs lepnums sniegumu. Viņam ir laba forma, un mēs ceram, ka Kristam vēl būs iespēja izcīnīt uzvaru šī gada tūrē."

Karjeras laikā Neilands "Israel - Premier Tech" rindās izcīnījis deviņas uzvaras, ieskaitot triumfu kopvērtējumā "Tour de Hongrie" (Ungārijas daudzdienu velobraucienā) un tādās sacensībās kā "Grand Prix de Wallonie" un "Dwars door het Hageland". Tāpat Neilands ir bijis Latvijas čempions gan individuālajā, gan grupas braucienā.

Come behind the scenes today, as @Neilands_K puts on his incredible performance on stage 10 of @LeTour 🎥

___

🇫🇷 #TDF2023 pic.twitter.com/UbZhxTp6VK