Neilands piedalās atrāvienā 'Giro d'Italia' posmā; uzvara Iļnuram Zakarinam

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands no profesionālās kontinentālās komandas "Israel Cycling Academy" piektdien piedalījās atrāvienā un izcīnīja 85. vietu prestižā daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" 13. posmā, uzvaru svinot krievam Iļnuram Zakarinam no "Katjuša-Alpecin" vienības.

Šajā posmā riteņbraucējiem Alpu kalnos bija jāveic 196 kilometri ar trim kāpumiem, no kuriem pēdējais bija sacensību finišā. Neilands kopā ar vēl vairākiem riteņbraucējiem bija aizbraucis atrāvienā no lielās grupas, tomēr aptuveni 70 kilometrus pirms finiša latvietis atbira no vadošajiem sportistiem.

Noslēdzošajā kāpumā vadībā bija palikuši tikai Zakarins un spānis Mikels Njeve ("Mitchelton-Scott"), taču priekšpēdējā kilometrā krievs aizbēga no sava konkurenta un svinēja uzvaru, finišēdams pēc piecām stundām 34 minūtēm un 40 sekundēm.

Njeve viņam zaudēja 35 sekundes, bet minūti un 20 sekundes aiz uzvarētāja finišēja vēl viens spānis Mikels Landa ("Movistar"), kurš guva trešo vietu.

Neveiksmīgi posmu aizvadīja kolumbietis Migels Anhels Lopess ("Astana") un brits Saimons Jeitss ("Mitchelton-Scott"). Lopesu posma beigās piemeklēja tehniskas ķibeles, bet Jeitss, kurš cerēja kļūt par kopvērtējuma līderi, uzvarētājam zaudēja piecas minūtes.

Neilands no Zakarina atpalika 33 minūtes un astoņas sekundes, kas viņam deva 85. vietu. Velobraucienu turpina 151 riteņbraucējs.

Sestdien riteņbraucējus sagaida jau smagāks posms 4 000 metru virs jūras līmeņa ar pieciem kāpumiem. Lielākajā no tiem būs jāveic 10,5 kilometri ar vidējo kāpuma leņķi 9,8%.

Kopvērtējumā vadību saglabājis slovēnis Jans Polancs ("UAE-Team Emirates"), kurš piektdien ieņēma 15. pozīciju, bet šobrīd viņš par divām minūtēm un 25 sekundēm apsteidz savu tautieti Primožu Rogliču no "Jumbo-Visma". Uz trešo vietu pakāpies Zakarins, kurš Polancam zaudē divas minūtes un 56 sekundes.

Savukārt Neilands kopvērtējumā atrodams 105. vietā, līderim zaudējot vienu stundu 24 minūtes. Jauno braucēju ieskaitē viņš ir 25. vietā.

Neilands "Giro d'Italia" velobraucienā piedalās otro gadu pēc kārtas. Debiju viņš piedzīvoja pērn, kad kopvērtējumā izcīnīja 73. vietu, bet jauno braucēju konkurencē – 16. pozīciju. Augstāko vietu viņš izcīnīja 11. posmā, kurā bija trīsdesmitais, bet šogad vienā etapā jau pārspēja savu rekordu, ieņemot 28. pozīciju individuālajā braucienā.

Šī gada "Giro d'Italia" velobrauciens 21 posma garumā ilgs līdz 2. jūnijam. Šogad prestižās sacensības notiek jau 102. reizi.