Neilands piesardzības nolūkos izstājies no Parīzes - Nicas velobrauciena

Neilgi pirms pasaules tūres kalendārā iekļautā "Parīze – Nica" daudzdienu velobrauciena sestā posma sākuma, "Israel Start – Up Nation" komandas ārsts piesardzības nolūkos ieteicis sacensības neturpināt Latvijas šosejas riteņbraucējam Kristam Neilandam, kurš saskāries ar sāpošu kaklu, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

"Parīze – Nica" ir šobrīd vienīgās pasaulē notiekošās UCI līmeņa sacensības. Sekmīgi velobraucienu iesāka "Israel Start – Up Nation" komandu pārstāvošais Latvijas šosejas riteņbraucējs Krists Neilands, kurš pēc pirmajiem trijiem posmiem kopvērtējumā bija septītais. Pēc individuālā braucienā kuldīdznieks atkāpās uz 16. vietu.

Piektdien jau sācies tūres sestais etaps. Tomēr tajā Krists Neilands nestartēja. Tas darīts tikai piesardzības nolūkos, jo aizvadītajā naktī Krists sastapies ar sāpošu kaklu. Nestartēšana nolemta pēc komandas ārsta ieteikuma. Jāņem gan vērā, ka sportists kopumā jūtas labi un nekādas citas problēmas viņu nav skārušas.

Organizatori jau paziņojuši, ka plānoto astoņu posmu vietā, notiks septiņi etapi. Tūre noslēgsies rīt.

We will start the 6th stage of #ParisNice bit short handed: Our GC man, Latvian @Neilands_K suffered from a sore throat and was advised by the team doctor to abandon. @rudybarbier75 will not start due to severe back pain, a result of a crash. pic.twitter.com/0FGALkDDeM