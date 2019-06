Neilands pirms pēdējās Ungārijas tūres dienas saglabā minūtes pārsvaru pār otro vietu

Ungārijas daudzdienu velobraucienā piektdien tika veikti divi etapi, vienā no kuriem tūres līderis Krists Neilands finišēja 22. vietā, bet otrā 18. pozīcijā, kopvērtējumā saglabājot vienas minūtes pārsvaru pār tuvāko sekotāju Manuelu Belleti, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Piektdien Ungārijas tūrē (UCI 1. kategorija) 114 sacensības turpinošie dalībnieki veica divus līdzenuma etapus, kuros liela iespējamība bija lielās grupas finiša spurtam. Ar dzelteno līdera krekliņu startēja Latvijas grupas brauciena čempions Krists Neilands, kurš ceturtdien izcīnīja skaistu solo uzvaru.

3a posmā riteņbraucēji mērojās spēkiem 115,2 kilometru garā distancē. Peletonā kontroli uzņēmās Neilanda pārstāvētā “Israel Cycling Academy” komanda, kuras uzdevumus bija neļaut latvieša tuvākajiem konkurentiem veikt sekmīgus atrāvienus.

Distances laikā izveidojās piecu riteņbraucēju liels atrāviens. Tajā nebija neviena no kopvērtējuma favorītiem. Jau labu laiku pirms finiša tapa skaidrs, ka peletons bēgļus nepanāks. Uzvaru posmā guva ungārs Kristiāns Lovašs no “Kobanya” vienības, kurš trasē pavadīja Staņislavu Anilokovski no “CCC” attīstības komandas. Trešais ar tādu pašu laiku bija slovāks Kašpers Katrašniks (“Adria Mobil”).

Lielā grupa finišēja četras minūtes un četras sekundes vēlāk. Krists Neilands ieņēma 22. vietu. Mūsu sportistam izdevās savas pozīcijas pār tuvākajiem sekotājiem saglabāt. Otrajā vietā esošais itālietis Manuels Belleti no kuldīdznieka atpalika par 1 minūti un 7 sekundēm. Neilandam pienācās arī kalnu karaļa kopvērtējuma līdera gods.

Dienas otrajā pusē riteņbraucēji veica 69,8 kilometru garu līdzenuma posmu. Lai arī distances laikā izveidojās atrāviens, tomēr “Israel Cycling Academy” vienība un komandas ar izteiktiem sprinteriem līdz pēdējiem kilometriem bēgļus panāca.

Sekoja lielās grupas finiša spurts, kurā ātrākais izrādījās pieredzējušais Čehijas riteņbraucējs Aloiss Kankovkis. Viņš trasē pavadīja stundu 28 minūtes un četras sekundes. Otrā vieta Vourteram Vipertam (“EvoPro”), bet trijnieku noslēdza Manuels Belleti (“Androni Giocatolli”), kurš ir tuvākais sekotājs Neilandam kopvērtējumā.

Krists Neilands finišēja lielajā grupā, ieņemot 18. vietu. Mūsu sportists pārliecinoši saglabā līdera godu, tuvāko sekotāju Giocatolli apsteidzot par vienu minūti un piecām sekundēm.

Sestdien gaidāms velobrauciena, iespējams, izšķirošais etaps. 138 kilometru garajā distancē pēdējie 24 kilometri vedīs pamatā pret kalnu. Īpaši smagi solās būt paši pēdējie kilometri.