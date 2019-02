Neilands trešais labākais jaunais braucējs 'Tour de la Provence' otrajā posmā

Krists Neilands un Toms Skujiņš piektdien iekļuva labāko 30 sportistu skaitā Francijā notiekošā UCI 1. kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour de la Provence" otrajā posmā, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Uzvaru kāpumiem bagātajā distancē svinēja spānis Edvards Pradess. Kuldīdzniekam Neilandam 24. vieta un trešais labākais rezultāts starp jaunajiem braucējiem, kamēr carnikavietis Skujiņš posmu noslēdza 28. pozīcijā.

Marseļas apkārtnē notiekošais "Tour de la Provence" velobrauciens piektdien turpinājās ar 191 kilometru garo un kāpumiem bagāto grupas braucienu. Astoņu braucēju lielajā dienas atrāviena grupiņā no latviešu pārstāvēto vienību sportistiem bija Krista Neilanda "Israel Cycling academy" vienības jaunieguvums – francūzis Rudijs Barbjē.

Lielā grupa, kuras priekšgalā kontroli uzņēmās pirmā posma uzvarētāja Filipo Gannas pārstāvētā "Sky" vienība, neļāva atrāvienā esošajiem sportistiem iegūt pārsvaru, kas pārsniegtu trīs minūtes. Jau distances otrajā pusē, pēc kārtējā kāpuma, no atrāviena sāka atpalikt vairāki sportisti, kamēr no peletona vienatnē aizbēga un vēlāk līderus panāca Marseļas vienības riteņbraucējs Mauro Fineto. Tuvojoties finišam, arī Rudijs Barbjē atkrita no līderu vidus.

Ļoti aktīva cīņa notika lielajā grupā, kas līderu pārsvaru bija sadeldējusi. Pēdējā nopietnajā kāpumā peletons sadalījās vēl vairāk. Neilgi pirms finiša no lielās grupas atrāvienus veica tādi vīri kā – "Sky" jaunieguvums Edvards Dunbars, "Movistar" riteņbraucējs Edvards Pradess, "FDJ" līderis Tibo Pino un citi. Peletona priekšējā daļā bija arī mūsu – Neilands un Skujiņš. Uzvarētāja liktenis noskaidrojās septiņu sportistu lielās grupas finiša spurtā, kurā mūsu braucēji nebija pārstāvēti.

Ātrākais spurtā izrādījās un uzvaru izcīnīja 31. gadus vecais spānis Edvards Pradess, kurš distancē pavadīja 4 stundas 50 minūtes un 15 sekundes. Otro vietu ieguva Tonijs Galopēns no "AG2R La Mondiale" vienības, bet trijnieku ar tādu pat laiku kā uzvarētājam noslēdza Gorka Izaggire ("Astana").

Gan Latvijas čempions grupas braucienā Krists Neilands ("Israel Cycling academy"), gan arī Toms Skujiņš ("Trek – Segafredo") ieņēma augstākās pozīcijas starp savu vienību braucējiem. Krists, kuram šajā posmā tika dota lielāka rīcības brīvība no komandas sporta direktora, finišēja 24. vietā, 42 sekundes aiz uzvarētāja. Viņš bija arī trešais labākais jaunais braucējs šajā etapā. Vienā grupā ar kuldīdznieku finišēja Toms, kuram 151 dalībnieka konkurencē 28. vieta (+00:00:42).

Viesturs Lukševics posmu noslēdza 72. pozīcijā (+00:03:38). Tikmēr Ērikam Tomam Gavaram (abi "Amore& Vita Prodir" spēcīgajā konkurencē 146. vieta (+00:22:13).

Kopvērtējumā pirms atlikušajiem diviem posmiem līderis ir Spānijas čempions Izaggire, kurš par divām sekundēm apsteidz vienu no labākajiem franču velosportistiem Tibo Pino ("FDJ". Trešais pašlaik ir Tonijs Galopēns (+00:00:06).

Toms Skujiņš kopvērtējumā pakāpies uz 21. vietu, līderim zaudējot 1 minūti un 4 sekundes. Iespaidīgs kāpums arī Kristam Neilandam, kurš no 77. pozīcijas pakāpies uz 29. Viņu no līdera šķir 1 minūte un 15 sekundes. Labākā jaunā braucēja vērtējumā Neilands ir piektais. Viesturs Lukševics tikmēr pakāpies uz 76. vietu (+00:04:58). Ēriks Toms Gavars ieņem 147. vietu (+00:22:32).

Velobrauciens turpināsies sestdien, kad tiks veikta 181 kilometru gara distance ar nopietnu kāpumu, ko sportisti pievarēs četras reizes.