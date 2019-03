Pasaulē prestižākās MTB daudzdienu sacensības Blūms noslēdz ar trešo vietu

Svētdien, 24. martā, Dienvidāfrikas Republikā ar septītā posma sacensībām noslēdzās pasaules prestižākās pāru MTB daudzdienu sacensības "Cape Epic". Tešo vietu noslēdzošajā posmā izcīnīja Mārtiņš Blūms un viņa pārinieks Sebastians Karstensens, portālu "Delfi" informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Kopvērtējumā latvieša un dāņa duets ieņēma 15. vietu.

Bet "Miandum" komandu pārstāvošie Māris Vancevičs un Atis Vidovskis pēdējā posmā finišēja 136. pozīcijā.

"Cape Epic" dalībnieki pēdējā posmā veica 70 kilometru garu distanci, kuras laikā pievarēja 1800 augstuma metrus. Ļoti stabilās līderpozīcijās pirms šīs posma atradās Eiropas čempions Larss Forsters un pasaules čempions Nino Šurters. Tikmēr Blūms un Karstensens spēja pakāpties uz 15. vietu.

Šī gada noslēdzošajā "Cape Epic" posmā spraigā finiša spurtā triumfēja čehs Ondrejs Cinks un spānis Serhio Matekons, kuri distancē pavadīja 2 stundas 53 minūtes un 7 sekundes. Ar otro vietu nācās samierināties mājiniekiem – Filipam Baijsam un Metjū Baukjūss.

Pirmo reizi vēsturē kādam no latviešiem izdevās iekļūt "Cape Epic" posma labāko trijniekā. To paveica cēsnieks Blūms, kurš kopā ar komandas biedru no "CST Sandd Bafang" komandas spēja izcīnīt augsto trešo vietu. Uzvarētājam latvieša un dāņa duets zaudēja 54,9 sekundes.

"Miandum" komandas sportisti Atis Vidovskis un Māris Vancevičs pēdējā posmā savā grupā ieņēma 84. vietu, bet absolūtajā ieskaitē viņi bija 136.

Kopvērtējumā pārliecinoši uzvarēja Nino Šurters un Larss Forsters. Šveicieši tuvākos sekotājus – Manuelu Fumicu un Henriki Vančini apsteidza par 7 minūtēm un 36 sekundēm. Mārtiņš Blūms un Sebastians Karstensens kopvērtējumā ieguva 15. vietu, uzvarētājiem zaudējot 1 stundu un 35 minūtes.

Tikmēr Atis Vidovskis un Māris Vancevičs savu debiju noslēdza kopvērtējuma 139. pozīcijā absolūtajā ieskaitē, bet savā grupā tika gūta 79. vieta.

Sacensības noslēdza vairāk nekā 500 pāru.