Pasaules čempions Alafilips piedzīvo smagu kritienu un izstājas no 'Vuelta a Espana'

Austrālietis Kedens Grovss trešdien uzvarēja daudzdienu velobrauciena "Vuelta a Espana" 11.posmā, bet no sacensībām pēc kritiena izstājās pasaules čempions šosejas riteņbraukšanā francūzis Žiljēns Alafilips.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kritiens ir devis triecienu gan Alafilipa ("Quick-Step Alpha Vinyl") cerībām uz trešo pasaules čempiona titulu pēc kārtas, gan komandasbiedra Beļģijas riteņbraucēja Remko Evenpūla izredzēm uzvarēt Spānijas tūrē.

Alafilips kritienu piedzīvoja nepilnus 70 kilometrus pirms finiša. Kad peletons apbrauca līkumu, viens no viņa komandasbiedriem saslīdēja, un Alafilips, kurš brauca viņam tieši aiz muguras, ietriecās nokritušajā velosipēdā un pārlidoja pāri sava braucamā stūrei.

Tūres medicīnas darbinieki tūlīt bija klāt uz asfalta palikušajam braucējam, kamēr peletons pazuda aiz stūra.

Pēc apskates medicīnas darbinieki fiksēja riteņbraucēja labo plecu, un viņš iekāpa ātrās palīdzības mašīnā.

30 gadus vecā Alafilipa izredzes piedalīties šā gada pasaules čempionātā 25.septembrī Austrālijas pilsētā Volongongā šķiet apšaubāmas.

Jau pirms starta trešdien pozitīva Covid-19 testa dēļ no tūres izstājās 2018.gada "Vuelta" čempions brits Saimons Jeitss ("BikeExchange - Jayco").

Līdz ar to pēc trešdienas posma no 184 startējušajiem ierindā palikuši 150. Un tikai četras no 23 komandām trešdienas posmu veica pilnā sastāvā.

Uzvaru lielās grupas finišā izcīnīja Grovss ("BikeExchange - Jayco"), kurš apsteidza "Bora - hansgrohe" pārstāvi nīderlandieti Deniju van Popelu un "Alpecin-Deceuninck" pārstāvošo beļģu braucēju Timu Merljē.

Kopvērtējumā Evenpūls apsteidz otrajā vietā esošo slovēni Primožu Rogliču ("Jumbo-Visma") par divām minūtēm un 41 sekundi, bet trešais trīs minūtes un trīs sekundes aiz Evenpūla ir "Movistar" pārstāvošais spānis Enriks Mass.

Iepriekšējos trīs gadus Spānijas daudzdienu velobraucienā uzvarēja Slovēnijas riteņbraucējs Rogličs. Otro gadu pēc kārtas "Vuelta a Espana" nestartē neviens no Latvijas riteņbraucējiem.

"Vuelta a Espana" norisināsies līdz 11.septembrim, kad riteņbraucēji 21.posmā finišēs Madridē.