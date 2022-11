Pētersone izcīna bronzas medaļu pasaules 'Pump Truck' čempionātā

Vēlā sestdienas vakarā Čīles galvaspilsētā Santjāgo noslēdzies UCI pasaules čempionāts MTB riteņbraukšanā "Pump Truck" disciplīnā. Latvijas sportiste Vineta Pētersone izcīnīja bronzas medaļu.

Dāmu konkurencē Vineta Pētersone (foto no labās) sekmīgi pārvarēja pirmo kārtu, tiekot TOP16 sportistu skaitā. Mūsu sportistei pa spēkam bija arī TOP16, TOP8 un TOP4 kārtas. Vineta cīnījās mazajā finālā pa trešo vietu ar pazīstamo beļģieti Alko Gommersu. Dramatiskā neklātienes cīņā “Silvas ziķeru” klubu ikdienā pārstāvošā trenera Ģirta Kātiņa audzēkne šajā duelī izrādījās pārāka, tādējādi izcīnot bronzas medaļu. Par jauno pasaules čempioni kļuva šveiciete Krista von Nīderhausnera, kamēr otrā vieta Sabīnai Košarkovai no Čehijas.

Vīru konkurencē TOP 16 braucēju skaitā iekļuva ikdienā Vācijā dzīvojošais latvietis Kristaps Vekša. Līdz TOP 8 saldiniekam nedaudz pietrūka. Sacensības Kristaps noslēdza 12. vietā. Uzvaras laurus plūca pazīstamais nīderlandiešu BMX braucējs Nils Bensinks.

“Pump Truck” (pumu trases) ir viena no dinamiskākajām un skatāmākajām riteņbraukšanas disciplīnām. Starptautiskajā Riteņbraukšanas savienībā Pump Track iekļauts kā viens no kalnu riteņbraukšanas veidiem, kaut gan lielākā daļa dalībnieku nāk no BMX, bet sporta veida specifika krietni tuvāka tieši BMX.

Latvijā Pump Track trases pilsētās kļūst ar vien vairāk, bet pēdējos gados augstākās raudzes sacensībās ar lieliskiem rezultātiem priecējuši gan Kristaps Vekša, gan arī Vineta Pētersone.

Tieši Kristaps un Vineta bija vienīgie Latvijas pārstāvji, kuri Čīlē startēja UCI pasaules čempionātā. Abi sekmīgi izpildīja kvalifikāciju. Vineta, kura otro ziemu pēc kārtas pavada Kolumbijā, to paveicot tieši Čīlē. Kopumā pasaules čempionāta finālsacensībām kvalificējās 35 vīri un 30 sievietes.