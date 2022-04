Pirmo reizi prestižās ultrariteņbraukšanas sacensībās 'Race Across America' piedalīsies latvietis

14. jūnijā 39. reizi sāksies ultrariteņbraukšanas sacensības "Race Across America", kurās pirmo reizi piedalīsies pārstāvis no Latvijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šīs sacensībās pārbauda riteņbraucēju no visas pasaules fiziskās un mentālās izturības robežas. Sacensības sāksies Okeansaidā, to laikā dalībnieki mēros teju 5000 kilometrus, pieveicot 55 000 augstuma metrus un šķērsojot 12 štatus. Pirmo reizi sacensībās piedalīsies kāds no Baltijas valstīm – ultrariteņbraucējs un sporta skolotājs no Kuldīgas Arvis Sprude.

"Race Across America" (RAAM) tiek uzskatītas par pasaules prestižākajām ultrariteņbraukšanas sacensībām. Pagājušajā gadā Sprude uzvarēja sacensībās Polijā, kas deva iespēju kvalificēties RAAM kā pirmajam no Baltijas valstīm.

"Dienā, kad savu velo dzīvi pārvērsu ultrariteņbraukšanas virzienā, tieši šīs sacensības bija tās par ko biju dzirdējis runājam daudzus. Lai arī pēdējos divus gadus katru dienu gatavojos "Red Bull Transiberian Extreme", pēc Krievijas īstenotā kara Ukrainā, neredzu iespēju un nevēlos piedalīties tur notiekošajās sacensībās, kamēr valsti vada cilvēks, kurš ir spējīgs uz kaut ko tik nežēlīgu un prātam neaptveramu. Ceru, ka situācija normalizēsies un būs iespējams kādreiz savā karjeras laikā izbraukt arī šo posmu," stāsta Arvis Sprude.

"Tajā pašā laikā jāatzīst, ka esmu patīkami satraukts gaidāmajām sacensībām ASV, jo apzinos, ka tur piedalās pasaules labākie un izturīgākie riteņbraucēji. Tas būs liels gan fizisko, gan mentālo spēju pārbaudījums, kļūstot par manu lielāko piedzīvojumu līdz šim," tā A. Sprude.