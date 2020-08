Pluto Eiropas U-23 čempionāta grupas braucienā finišē 29. vietā

Ceturtdien Francijas pilsētā Plujē notiekošajā Eiropas čempionātā šosejas riteņbraukšanā aizvadītas grupas brauciena sacensības U-23 vīru grupai. No Latvijas sportistiem visaugstāko rezultātu sasniedza Mārtiņš Pluto, kurš finišēja 29. vietā, bet Pauls Rubenis ieņēma 97. pozīciju 144 dalībnieku konkurencē. informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Ceturtdien Plujē valdīja nepastāvīgi laika apstākļi. Brīžiem spēcīgi lija, kas atstāja savu iespaidu uz U-23 vīru grupas brauciena sacensībām. Starp 144 dalībniekiem bija arī dii Latvieši – noslēdzošo gadu U-23 grupā aizvadošais Mārtiņš Pluto un šīs vecuma grupas debitants Pauls Rubenis. Riteņbraucēji sacentās 136,5 kilometru garajā distancē, kas bija sadalīta desmit apļos.

Kā jau U-23 vecuma grupas braucienos pieņemts sacensību temps bija ļoti aktīvs, bet gaita agresīva. No Latvijas vīriem vadošajā grupā līdz finišam atbrauca Mārtiņš Pluto. Nīderlandē ikdienu pavadošais latvietis demonstrēja aktīvu sniegumu, līdz pat distances beidzamajiem metriem reāli pretendējot uz augstu vietu. Vēl pirms finiša no peletona bija atrāvusies līderu grupiņa, no kuras četri braucēji tā arī stiprajā lietū palika nenoķerti.

Triumfēja norvēģis Jonass Hvidebergs, kurš distancē pavadīja 3 stundas 11 minūtes un 17 sekundes. Sudraba medaļa dānim Antonam Čarmigam, bet bronza čeham Vojetečam Repam. Peletons finišēja 4 sekundes vēlāk. Tā galvgalī igauņu talants Markuss Pajurs, kuram augstā ceturtā vieta.

Mārtiņš Pluto otro gadu pēc kārtas finišēja TOP30 braucēju vidū. Viņam 29. vieta, 4 sekundes aiz uzvarētāja. Tikmēr debitants Pauls Rubenis ieņēma 97. vietu, finišējot 8 minūtes un 4 sekundes aiz uzvarētāja.

Piektdien čempionāta noslēdzošajā dienā par godalgām grupas braucienā sacentīsies junioru puiši un junioru meitenes. Viņu vidū arī latvieši – Kristiāns Belohvoščiks, Kitija Siltumēna un Marta Petkus.