Pluto izsprūk no masu kritiena un priecē ar augsto devīto vietu Turcijā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto trešdien izcīnījis devīto vietu 184 kilometru garajā "Tour of Turkey" ceturtajā posmā, kas noslēdzās ar lielu kritienu finiša taisnē. Jau trešo uzvaru pēc kārtas svinēja leģendārais brits Marks Kavendišs, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Pirmie četri Turcijas tūres posmi vairāk bija piemēroti sprinteriem. Pirmajos trijos posmos sevi sekmīgi apliecināja Nīderlandes komandu "Abloc CT" pārstāvošais Latvijas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto, kuram finiši vadošajā grupā un attiecīgi 12., 13. un 44. pozīcija. Tikmēr jau divas uzvaras pēc kārtas bija guvis "Deceuninck Quick – Step" leģendārais britu braucējs Marks Kavendišs.

Trešdien sportisti veica 184,4 kilometru garu etapu bez lieliem kāpumiem. Sevi atkal varēja apliecināt sprinteru komandas. Nīderlandes vienība "Abloc CT" kā savu līderi finišam virzīja latvieti Mārtiņu Pluto. Peletona priekšā pēdējos divos kilometros bija "Quick – Step", "Israel Start – Up Nation" un "Alpecin – Fenix" vienības.

Jau finiša taisnē grupas priekšā notika liels kritiens, kurā vissmagāk cieta "Alpecin – Fenix" Vācijas riteņbraucējs Aleksanders Krīgers, kurš milzīgā ātrumā ietriecās nožogojumā. Cieta arī vairāki citi riteņbraucēji. Aiz kritiena izveidojās liela braucēju drūzma, kamēr no kritiena vai tām sekām izspruka vien ap 15 braucēju, starp kuriem bija arī Mārtiņš Pluto.

Mark Cavendish makes it a threepeat at the Tour of Turkey! There's no doubt his sprinting is back to where he wants it to be.

The Tour of Turkey is on GCN+ all week, be sure not to miss out! pic.twitter.com/rhpKMEtRgG