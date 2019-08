Rīgas triatlonā sadalīs arī medaļas Eiropas kausa posmā junioriem

Jau šajā svētdienā, 11. augustā Pārdaugavā, viesnīcas "Radisson Blu Daugava" apkārtnē notiks Rīgas triatlons, kura ietvaros tiks aizvadīts Eiropas kausa posms junioriem, par augstām vietām cīnoties arī talantīgajiem Latvijas sportistiem Danielai Leitānei un Artjomam Gajevskim.

Rīgas triatlons risināsies septīto reizi. Pirmajos gados tas tika aizvadīts pie "Swedbank" galvenās ēkas, bet nu jau otro gadu pārcēlies pie viesnīcas "Radisson Blu Daugava ". Sacensības svētdien sāksies jau deviņos no rīta ar jaunāko grupu startiem, pieaugušie startēs no plkst. 10:20, bet galvenie starti risināsies vēlāk pa dienu - juniores Daugavas ūdenī ieskries plkst. 13:45, bet juniori - četros pēcpusdienā. Pēc tam plkst. 17:20 notiks apbalvošanas ceremonija.

Triatlonā peldēšanas distance tiks aizvadīta pie AB dambja, pēc tam riteņbraukšanas sacensības ritēs pa Mūkusalas ielu, bet skriešana notiks uz AB dambja izveidotos apļos, līdz ar to mači būs ļoti labi pārredzami skatītājiem.

No Latvijas Eiropas junioru kausa posmā būs iespējams redzēt visus jaunos talantus - šī gada valsts čempionu olimpiskajā distancē Artjomu Gajevski, valsts čempionu gan sprintā, gan supersprintā Danilu Proščinko, Eiropas jaunatnes čempionāta finālā startējušo Artūru Liepu, kā arī Sandi Kornijenko un Raimondu Levicki puišu sacensībās, bet meiteņu konkurencē no Latvijas pieteikušās abas labākās šī brīža valsts jaunās sportistes Daniela Leitāne un Kristiāna Maskava.

Pēc organizatoru izliktā ranga par galvenajiem favorītiem starp vīriem jāsauc viesi no Jaunzēlandes Dilans Makalahs un Saksons Morgans. Īpaši spēcīgs ir Makalahs, kurš pērn Buenosairesā triumfēja Jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Tikmēr trešais numurs piešķirts zviedram Andreasam Kārlsonam, viņam seko trīs Izraēlas atlēti, bet Gajevskis nosaukts kā potenciāli septītais stiprākais sportists. Par vietu pieciniekā reāli cīnīsies arī Leitāne, kurai iedots sestais numurs starp dāmām. Šeit organizatori par potenciālo favorīti nosauc Alevtinu Stecenko no Krievijas, kura šogad kļuva par Eiropas junioru vicečempioni duatlonā (skriešana+riteņbraukšana). Viņai seko Jaunzēlandes, Zviedrijas, Dānijas un Igaunijas labākās sportistes. Tāpat ļoti spēcīga ir devīto numuru saņēmusī Sofija Grīna no Lielbritānijas.

Dobelniece Leitāne šogad uzvarēja Eiropas junioru kausa sacensībās Ukrainā, tiekot pie sava otrā šāda panākuma karjerā. Tikmēr daugavpilietis Gajevskis nesen debitēja Eiropas čempionātā sprintā elites grupā, kurā pēc peldēšanas bija vien pavisam nedaudz aiz vadošajiem sportistiem, arī riteņbraukšanā viņš noturējās līdzās spēcīgākajiem un tikai skriešanā daudz pieredzējušākie konkurenti aizbēga no Latvijas sportista.

Kopā Eiropas kausa posmam junioriem pieteikušies 88 triatlonisti no 16 Eiropas valstīm un Jaunzēlandes. Puišu sacensībās plānoti 59 dalībnieki, bet starp meitenēm - 29. Lielākā delegācija nāks no Lielbritānijas, ko pārstāvēs 17 jaunie sportisti, pa deviņiem atlētiem pieteikušas Baltkrievija, Igaunija un Somija, kamēr Izraēlas pieteikumā ir astoņi sportisti, bet Latvijas un Itālijas - pa septiņiem.

Rīgas triatlons notiks septīto reizi vēsturē. "Pirmajā reizē 2013. gadā notika Baltijas kausa posms, jo uzreiz nesadūšojāmies taisīt Eiropas kausu. Tas mums forši izdevās un nākamos divus gadus rīkojām Eiropas kausu pieaugušajiem," atceras ilggadējais Latvijas Triatlona federācijas prezidents Vilnis Priedītis, kuru šī gada sākumā amatā nomainīja Aigars Strauss. "Eiropas Triatlona federācija novērtēja organizatorisko līmeni kā ļoti augstu, teica, ka mēs pat varētu rīkot čempionātus, tomēr pieaugušo sacensības un starptautiskie čempionāti ir ļoti dārgi, kā arī pašiem vajadzētu augsta līmeņa pieaugušo sportistus. Tāpēc kopš 2016. gada tiek aizvadīts Eiropas kausa posms junioriem, jo šāda vecuma sportistu mums ir vairāk. Domāju, ja izaugs spēcīgs elites sportists, federācijai būs motivācija atgriezties pie pieaugušo sacensību organizēšanas."

Priedītis triatlona federācijas prezidenta amatā bija kopš 2010. gada. "Pabraukājot pa sacensībām, redzēju, ka triatlons notiek pilsētas centrā prestižākajās vietās, piemēram, Parīzē pie Eifeļa torņa. Lai sporta veids kļūtu populārs, tam ir jānāk pilsētā - uztaisīt ezerā pie meža ir lētāk, bet tas nav tas, ko vēlas redzēt skatītājs. Apstaigājām ļoti daudzas vietas un toreiz kā labāko izvēlējāmies startu pie "Swedbank" ēkas, bet pērn pārcēlāmies pie viesnīcas "Radisson Blu Daugava". Abas ir līdzvērtīgi labas un ērtas vietas. Pilsētas vadība bija priecīga par augsta līmeņa sacensībām, vienmēr mūs atbalstījusi. Arī pilsētai šādas sacensības ir prestižas, jo starptautiski triatlona mači notiek tikai aptuveni 15 no 42 Eiropas konfederācijas dalībvalstīm."

Izmēģināt Daugavas ūdeņus, kā arī riteņbraukšanas un skriešanas trases var ikviens interesents - Rīgas triatlonam būs iespējams pieteikties arī sestdien, laikā no 12:00 līdz 18:00 ierodoties viesnīcā "Radisson Blu Daugava". Īpaši tiek aicināti cilvēki, kuriem nav nekādas pieredzes triatlonā, jo tautas distance ir pa spēkam gandrīz ikvienam – tajā jāveic 350 metri peldus, 12 kilometri ar velosipēdu un trīs kilometri skriešus. Tāpat iespējams izveidot trīs cilvēku stafetes komandu, kurā katrs veic savu distances posmu.