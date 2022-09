Riteņbraucēji Kaļveršs un Priede triumfē Latvijas čempionātā kalnā braukšanā

Aizvadītās nedēļas nogalē par Latvijas atklātā čempionāta šosejas riteņbraukšanā uzvarētājiem kalnā braukšanā kļuva Matīss Kaļveršs un Zane Priede, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Elites un U-23 grupā "Astana" komandas pārstāvis Kaļveršs 800 metru garo kāpumu Krimuldas serpentīna kalnā veica minūtē un 58 sekundēs, par trim sekundēm apsteidzot Robertu Andersonu no Rīgas Riteņbraukšanas skolas (RRS). Trešo vietu izcīnīja Renāts Štāls no Kuldīgas NSS/"Goldingen Cycling club" vienības, kurš no uzvarētāja atpalika astoņas sekundes.

Dāmu konkurencē elites un U-23 grupā Priede no "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" vienības finišu sasniedza pēc divām minūtēm un 28 sekundēm, par desmit sekundēm apsteidzot komandas biedreni Evelīnu Ermanu-Marčenko, bet par 15 sekundēm citu "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" riteņbraucēju Madaru Ābomu.

Vīriešu konkurencē uzvarēja Matīss Zērvēns, sudrabs tika Artis Rozem (atpalika +00:00:01), bet pie bronzas medaļas tika Jānis Rubiks (+00:00:05).

Dāmām ātrākā bija Krista Pūcīte, otrā finišēja Kristī Kuldkepa no Igaunijas (+00:00:02), bet trešā - Anita Antone (+00:00:04).

Junioriem uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa Lavrs Sipovičs, aiz sevis atstājot Ģirtu Harkinu, kurš uzvarētājam zaudēja vien 0,6 sekundes. Trešais finišēja Mikus Rūdolfs Stelps (+00:00:01). Savukārt juniorēm ātrākās bija ukrainietes Jūlija Nilova, Viktorija Poliarusa un Jūlija Pčelinceva, kuras finišēja vienas sekundes robežās.

B grupā zēniem uzvarēja Kārlis Jānis Dāboliņš,otrais bija Filips Lucēvičs, (+00:00:08), bet trešais - Kaspars Šalme (+00:00:09), kamēr meitenēm B grupā ātrākā bija ukrainiete Valērija Ponomarenko, aiz sevis atstājot Amandu Reiliju Zariņu (+00:00:07) un Beati Beate Bulu (+00:00:18).

C grupā zēniem Georgs Tjumins no absolūti ātrākā Kaļverša piederošā laika atpalika tikai 0,6 sekundes, aiz sevis atstājot Helviju Kanceru (+00:00:09) un Arvīdu Loginu (+00:00:20), bet meitenēm šajā grupā uzvarēja Kate Skujiņa, otrā bija Laura Klismete (+00:00:05), bet trešā - Nika Blau no Ukrainas (+00:00:19).

Visbeidzot D grupā zēniem ātrāko laiku sasniedza Valts Skujiņš, kam sekoja Edvards Vēvers (+00:00:24) un Oskars Pauls Štrauhmanis (+00:00:28), savukārt meitenēm ātrākā bija Nonna Vlasenko, kura aiz sevis atstāja Loti Langi (+00:00:36).

Kopumā sacensībās Siguldā aizvadītajā Latvijas čempionātā šosejas riteņbraukšanā kalnā braukšanā startēja 200 sportisti no trīs valstīm.