Riteņbraucējs Liepiņš izcīna piekto vietu Austrijas daudzdienu velobrauciena prologā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Emīls Liepiņš, kas pārstāv profesionālo kontinentālo vienību "Wallonie-Bruxelles" sestdien Austrijas daudzdienu velobrauciena prologā izcīnīja piekto vietu, portālu "Delfi" informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) preses sekretārs Toms Markss.

Sestdienas prologs bija 2,5 kilometrus garš, un tajā pirmo vietu izcīnīja vācietis Janniks Šteimle no "Vorarlberg Santic" komandas, kurš distanci veica divās minūtēs un 50 sekundēs, savukārt otro vietu ieguva austrietis Matiass Brendls no "Israel Cycling academy" vienības, kurš līderim zaudēja tikai vienu sekundi. Tikmēr labāko trijnieku noslēdza beļģis Pjērs Vanspejbruks no "Wanty Gobert" komandas, kuru no līdera šķīra vien trīs sekundes, norādīja Markss.

Liepiņu no vācieša šķīra četras sekundes, kas lika Liepiņam finišēt piektajā pozīcijā. Markss uzsvēra, ka vadošo braucēju vidējais ātrums distancē bija nedaudz vairāk nekā 50 kilometri stundā.

Kopumā sacensībās startēja 120 dalībnieki, bet velobrauciens turpināsies svētdien ar 138 kilometru garo un kāpumiem bagāto pirmo etapu.