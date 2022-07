Rožlapa iegūst UCI punktus Beļģijas tūrē; Karbonari uzsāk 'Giro'

Ceturtdien "Lotto Belgium Tour" noslēdzošajā posmā lietainos laika apstākļos Latvijas šosejas riteņbraucēja Dana Rožlapa finišēja 22. vietā, kamēr kopvērtējumā viņai 20. pozīcija un trīs UCI pasaules ranga punkti. Tikmēr jaunā Latvijas čempione Anastasija Karbonari uzsākusi dalību sieviešu "Giro d'Italia", kur prologā ieņēma 99. vietu. Solidaritātes velobraucienā Polijā otrajā posmā labākais no latviešiem bija Pauls Rubenis, kuram 35. vieta.

Dana Rožlapa Beļģijas tūri aizvadīja ļoti augstvērtīgi. Ceturtdien sportistes sacentās 108,5 kilometru garajā trešajā posmā. Daļa no trases veda pa slavenajiem Flandrijas pauguriem. Sacensību laikā sportistēm bija jāsaskaras ar visai spēcīgu lietu.

Mūsu Dana Rožlapa distances lielāko daļu turējās līderu pulkā. Lietus ietekmē Dana velosipēdu piemeklēja tehnisks defekts – atteicās bremzes. Tas trenera Mūsiņa audzēknei lika būt piesardzīgai nobraucienos un zaudēt pozīcijas.

Finišā Dana iebrauca 22. vietā starp 74 finišējušajām sportistēm. Uzvarētājai Anemarijai Vorstai no Nīderlandes mūsu riteņbraucēja zaudēja 2 minūtes un 3 sekundes. Kopvērtējumā Dana noslīdēja uz 20. vietu, 2 minūtes un 16 sekundes aiz tūres uzvarētājas Agneškas Škaļņikas no Polijas. Dana bija labākā no savas pārstāvētās Beļģijas komandas "Keukens Redant", iegūstot arī trīs UCI pasaules ranga punktus.

Itālijā startējis dāmu prestižākais daudzdienu velobrauciens – "Giro d'Italia". Latviju tajā pārstāv jaunā mūsu valsts čempione Anastasija Karbonari, kura ikdienā aizstāv Itālijas komandas "Valcar Travel&Services" godu. Anastasija startēja jau Latvijas čempiones kreklā, kas viņu izceļ uz pārējo dāmu fona.

Pirmajā dienā riteņbraucējas mērojās spēkiem 4,7 kilometru garajā prologā. Startēja 141 riteņbraucēja. Karbonari distanci veica pēc 5 minūtēm un 34 sekundēm. Tas deva 99. pozīciju. Latvijas čempiones vidējais ātrums trasē – 42,83 kilometri stundā. Uzvarēja ASV sportiste Kristena Faulknere ("BikeExchange"), kura par 4 sekundēm apsteidza un otrajā vietā atstāja komandas biedreni Džordžiju Bakeri.

Velobraucienā sportistēm jāveic vēl deviņi posmi. Piektdien notiks 106 kilometru garā etaps ar lieliskās izredzēm sprinterēm.

Polijā turpinās Solidaritātes velobrauciens. Ceturtdien tika veikts 210 kilometru garais otrais posms. Sacensību sākumā atrāvienā devās Kārlis Klismets, sekmīgi sevi apliecinot kalnu karaļa starpfinišos. Vēlāk gan posms uz stundu tika apturēts, kam par iemelsu bija radio sakaru apstāšanās. Pēc likstu novēršanas sekoja arī lielākie kalni, kur situācija mainījās.

Četru sportistu lielās līderu grupas finiša spurtā uzvarēja Timo Kīličs no "Alpecin – Fenix" attīstības komandas. No latviešiem visaugstāk ierindojās "Ampler team Tartu 2024" pārstāvošais Pauls Rubenis, kurš starp 107 sekmīgi finišējušajiem ieņēma 35. vietu, 8 minūtes un 39 sekundes aiz uzvarētāja.

Agris Vindecs un Alekss Krasts ieņēma attiecīgi 43. un 44. vietu (+00:10:42). Tikmēr Kristiāns Belohvoščiks un Rodžers Petaks finišēja attiecīgi 66., un 67. pozīcijā (+00:12:50). Kārlis Klismets neiekļāvās laika limitā, bet Matīss Kaļveršs nefinišēja.