Rožlapai tehniska neveiksme liedz cīņu par Top 10 EČ solo braucienā

Ceturtdien Itālijas pilsētā Trentino aizvadīta UEC Eiropas čempionāta šosejas riteņbraukšanā otrā sacensību diena. 22,4 kilometru garajā individuālajā braucienā Dana Rožlapa, distances laikā saskaroties ar tehnisku neveiksmi, sasniedza 22. labāko laiku individuālajā braucienā. Vīru U23 grupā Rodžeram Petakam 41. labākais rezultāts, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Vasarīgos laika apstākļos Trentino pilsētā, Itālijā notiekošais Eiropas čempionāts turpinājās ar individuālā brauciena sacensībām. Par godalgām 22,4 kilometru ātrajā un dinamiskajā trasē sacentās sieviešu elites, kā arī vīru un dāmu U23 grupu sportistu. Dalībnieku vidū arī divi Latvijas sportisti.

Dana Rožlapa bija viena no 33 riteņbraucējām sieviešu elites grupas solo braucienā. Dana trasē devās kā 14. Distances laikā Latvijas sportiste demonstrēja atzīstamu sniegumu, reāli cīnoties par vietu labāko desmitniekā. Trenera Jāņa Mūsiņa audzēknei, kurai šis ir viens no diviem nozīmīgākajiem individuālajiem braucieniem šogad, gan nācās saskarties ar velosipēda defektu. Vienā no trases posmiem Danas velosipēdam nokrita ķēde. Kamēr problēma tika novērsta, nācās zaudēt tik dārgās sekundes, kas pie tik blīviem rezultātiem bija īpaši sāpīgi.

Finišu Rožlapa sasniedza pēc trasē pavadītām 30 minūtēm un 15 sekundēm. Uzvarēja šveiciete Marlēna Roisera, kuras laiksbija 27 minūtes un 12 sekundes. Sudrabs nīderlandietei Elēnai van Dijkai, bet bronza vācietei Līzai Brenauerei.

EČ šosejas riteņbraukšanā – dāmu solo brauciens: 22,4 km

1. Marlen Reusser, Šveice, 27:12

2. Ellen Van Dijk, Nīderlande, +00:00:19

3. Lisa Brennauer, Vācija, +00:01:02

4. Lisa Klein, Vācija, +00:01:22

5. Riejanne Markus, Nīderalande, +00:01:43

6. Valeriya Kononenko, Ukraina, +00:01:51

…

22. Dana Rožlapa, Latvija, +00:03:02

U23 vīru konkurencē startēja 49 riteņbraucēji. Viņu vidū bija Latvijas čempions Rodžers Petaks. Cēsinieks trasē devās kā 23. Trasē riteņbraucējs pavadīja 29 minūtes un 44 sekundes. Tas sacensību noslēgumā deva 41. vietu.

Uzvarēja dānis Johans Pejtersens. Viņa laiks 25 minūtes un 35 sekundes. Otrā vieta Sērenam Vārenskjoldam no Norvēģijas (+00:00:33), savukārt trijnieku noslēdza Nīderlandes riteņbraucējs Dāns Hūle.

EČ šosejas riteņbraukšanā – dāmu solo brauciens: 22,4 km

1. Johan Pejtersen, Dānija, 25:35

2. Soren Warenskjold, Norvēģija, +00:00:33

3. Daan Hoole, Nīderlande, +00:00:34

4. Mihael Hemann, Vācija, +00:00:37

5. Lev Gonov, Krievija, +00:00:40

6. Pierna Garcia, Spānija, +00:00:44

…

41. Rodžers Petaks, Latvija, +00:04:08

Piektdien pulksten 10.00 par Eiropas čempionāta medaļām grupas braucienā sacentīsies juniori, viņu vidū seši latvieši – Matīss Kaļveršs, Roberts Čukurs, Rauls Gūtmanis, Gvido Kokle, Kārlis Klismets un Kārlis Grundulis.

Pulksten 14.50 sekos junioru meiteņu sacensības. Latviju tajās pārstāvēs Evelīna Ermane-Marčenko, Kitija Siltumēna un Lāsma Elza Vaivode. Pulksten 17.30 pēc Latvijas laika starta šāviens tiks dots 80,6 kilometru garajam sieviešu grupas braucienam ar Liju Laizāni dalībnieču vidū.