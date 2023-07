Satriecošais Neilands tuvu sensacionālai uzvarai 'Tour de France' posmā

Latvijas riteņbraucējs Krists Neilands otrdien izcīnīja ceturto vietu prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" desmitajā posmā.

Neilands ("Israel - Premier Tech") bija aktīvs jau no pirmajiem kilometriem un pēc vairākiem solo atrāviena mēģinājumiem 32 kilometrus pirms finiša aizbrauca prom no vadošās grupas. Tomēr trīs kilometrus pirms finiša viņu panāca piecu riteņbraucēju liela grupa un uzvaru finiša spurtā izrāva spānis Peljo Bilbao ("Bahrain Victorious").

🔥@Neilands_K caught by the breakaway with 3 km to go!