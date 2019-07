Skujiņa pārstāvēta 'Trek-Segafredo' izcīna 14. vietu 'Tour de France' trešajā posmā

Latvijas šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš un profesionālā vienība "Trek-Segafredo" pirmdien Briselē ieņēma 14.vietu "Tour de France" trešajā posmā, kurā notika sacensības komandu braucienā.

Par brauciena uzvarētāju kļuva francūzis Žiljēns Alafilips no "Deceuninck - Quick Step" komandas, kurš distanci veica četrās stundās 40 minūtēs un 29 sekundēs, bet otrās vietas ieguvējs austrālietis Maikls Metjūss no "Sunweb" no līdera atpalika par 26 sekundēm. Labāko trijnieku noslēdz Skujiņa komandas biedrs beļģis Jaspers Stujvens no "Trek - Segafredo" vienības.

Savukārt kopvērtējumā pēc trīs aizvadītiem posmiem vadībā ir Alafilips, viņam 20 sekundes zaudē un otro vietu ieņem beļģietis Vauts van Ārts no "Jumbo-Visma", bet trešais ir beļģieša komandas biedrs Stīvens Kruijsvijks no Nīderlandes, kurš līderim zaudē 25 sekundes.

Komandu kopvērtējumā pirmo vietu aizvien ieņem "Jumbo-Visma" , otrā ir "Sunweb" kas par vienu minūti un 44 sekundēm atpaliek no līdervienības, bet trešā ir "EF Education First", kas līderiem zaudē vienu minūti un 57 sekundes. Savukārt latvieša pārstāvētā "Trek-Segafredo" kopvērtējumā pacēlusies par četrām vietām un šobrīd atrodas 14.vietā.

Tikmēr Skujiņš no līdera atpalika 17 minūtes un 13 sekundes, ieņemot 111.pozīciju, bet kopvērtējumā latvietis atrodas 165.vietā. Pēc trešā posma Skujiņš kopvērtējumā pakāpies par 11 pozīcijām.

Iepriekš jau ziņots, ka irmajā posmā latvietis cīnījās ar vēdera problēmām, kā rezultātā ieņēma 165.vietu, bet dienu vēlāk viņš atslīdēja uz 176.pozīciju.

Sacensību ceturtais posms tiks aizvadīts otrdien, kad dalībnieki mēros 213,5 kilometrus garu distanci, kur otrajā pusē būs jāpārvar divi ceturtās kategorijas kāpumi.

Šogad "Tour de France" velobrauciens norisinās jau 106.reizi. Sacensības 21 posma garumā tiks noslēgtas 28.jūlijā.

Šīs būs kalnainākais "Tour de France" tā pastāvēšanas vēsturē. Dalībniekiem būs jāšķērso 30 kategorizētie kāpumi, bet piecu posmu finiši būs jāveic kalnos, no kuriem trīs būs augstāki par 2000 metriem virs jūras līmeņa.

Šī gada Latvijas čempions grupas braucienā Skujiņš prestižajā velobraucienā piedalās otro gadu pēc kārtas. Pērn viņš debitēja Francijas tūrē, kurā no piektā līdz devītajam posma bija līderis kalnu karaļa ieskaitē. Augstāko vietu Skujiņš izcīnīja 15.posmā, kurā finišēja piektais, bet noslēgumā kopvērtējumā latvietis bija 82.pozīcijā.

Pērn par uzvarētāju tika kronēts brits Džeraints Tomass.