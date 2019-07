Skujiņam augstā devītā vieta 'Tour de France' posmā

Itālijas riteņbraucējs Mateo Trentins no "Mitchelton-Scott" vienības trešdien izcīnīja jau trešo uzvaru kādā no šī gada prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" posmiem, kamēr latvietis Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas izcīnīja augsto devīto vietu.

Trešdien riteņbraucēji distancē mēroja 200 kilometrus, kur nepilnus desmit kilometrus pirms finiša bija jāpārvar trešās kategorijas kāpums. Ātrākais 17.posmā izrādījās itālis Trentins ("Mitchelton-Scott"), kurš distanci veica četrās stundās 21 minūtē un 36 sekundēs, tuvāko sekotāju dāni Kasperu Asgrēnu ("Deceuninck-Quick Step"), apsteidzot par 37 sekundēm.

Trešo vietu, no līdera atpaliekot 41 sekundi, izcīnīja Gregs van Avermēts no Nīderlandes (CCC), kamēr kopvērtējuma līderis francūzis ŽIljēns Alafilips ("Deceuninck - Quick Step") finišēja vienā grupā ar savu tuvāko sekotāju Džeraintu Tomasu ("Ineos"), līderim zaudējot 20 minūtes un desmit sekundes, kas deva attiecīgi 34. un 38.vietu.

Tikmēr Latvijas čempions Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas finišēja augstajā devītajā vietā, uzvarētājam zaudējot vien 50 sekundes.

Kopvērtējumā Alafilips par vienu minūti un 35 sekundēm apsteidz pagājušā gada "Tour de France" čempionu Tomasu, kamēr trešajā pozīcijā esošais Stīvens Kruijsvijks no Nīderlandes ("Jumbo-Visma") līderim zaudē vienu minūti un 47 sekundes.

Savukārt Skujiņš ieņem 83.pozīciju, pakāpjoties par 16 vietām, līderim zaudēdams vienu stundu 48 minūtes un 16 sekundes. Kalnu karaļa ieskaitē Skujiņš saglabāja 21.vietu.

Šogad "Tour de France" velobrauciens norisinās jau 106.reizi. Sacensības 21 posma garumā tiks noslēgtas 28.jūlijā.

Šī gada Latvijas čempions grupas braucienā Skujiņš prestižajā velobraucienā piedalās otro gadu pēc kārtas. Pērn viņš debitēja Francijas tūrē, kurā no piektā līdz devītajam posma bija līderis kalnu karaļa ieskaitē. Augstāko vietu Skujiņš izcīnīja 15.posmā, kurā finišēja piektais, bet noslēgumā kopvērtējumā latvietis bija 82.pozīcijā.

Pērn par uzvarētāju tika kronēts brits Tomass.