Skujiņš finišē 11. vietā 'Digital Swiss5' tūres ceturtajās sacensībās

Sestdienas, 25. aprīļa, vakarā platformā "Rouvy" aizvadītas prestižās e-riteņbraukšanas tūres "Digital Swiss5" ceturtās sacensības. 36,8 kilometru garajā virtuālajā sacīkstē Latvijas čempions grupas braucienā Toms Skujiņš finišēja 11. vietā. Triumfēja Šveices Nacionālās komandas sportists Stefans Kings, kurš pēdējā trases daļā apsteidza titulēto austrālieti Maiklu Metjūsu, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Attēlā: Skujiņš no labās.

Ceturtajās "Digital Swiss5" tūres sacensībās piedalījās 60 riteņbraucēji. "Trek – Segafredo" sastāvā bija izvēlējuši – Latvijas čempionu Tomu Skujiņu, Austrālijas braucēju Viljamu Klārku un britu Čārliju Kotermanu. Citu komandu rindās bija tādi vīri kā – olimpiskais čempions Gregs Van Avermāts ("CCC"), Zdeņeks Štibars ("Deceuninck – Quick Step"), Andrē Graipels ("Israel Start – Up Nation", Maikls Metjūss ("Sunweb") un citi.

36,8 kilometru garā distance pagāja ļoti augstā intensitātē. Jau no pirmajiem kilometriem vadībā izvirzījās Mails Metjūss. Titulētais sprinteris spēju iegūt itin solīdu pārsvaru pār tuvākajiem sekotājiem. Otrajā vietā tikmēr nostabilizējās Šveices Nacionālās komandas riteņbraucējs Stefans Kings, kurš jau triumfēja ceturtdienas sacensībās. Tikmēr Skujiņš cīnījās par vietu labāko desmitniekā.

Sacensību beigu daļa izvērtās patiesi interesanta un dramatiska, jo Kings īsi pirms finiša panāca un apsteidza Metjūsu. Šveicietis pārsvaru neizlaida un guva jau otro triumfu "Swiss Digital5" tūrē. Otrā vieta Metjūsam, bet labāko trijnieku noslēdza "Ineos" vienības braucējs Ītans Heiters. Uzreiz aiz labāko trijnieka palika olimpiskais čempions Van Avermāts.

Skujiņš, kurš šobrīd dzīvo Spānijas pilsētā Žironā, velo treniņus aizvadot tikai uz trenažiera, finišēja 11. vietā, kas bija augstākais rezultāts starp "Trek – Segafredo" vīriem.

"Digital Swiss5" ir līdz šim apjomīgākās un dalībnieku sastāva ziņā spēcīgākās e- riteņbraukšanas sacensības. Tās piecu dienu garumā pulcē 16 pasaules tūres, divu pro-kontinentālo komandu un Šveices Nacionālās izlases sportistus. Ņemot vērā, ka vienās sacensībās startē ap 60 dalībniekiem, komandas plaši variē ar sastāviem, dodot iespēju sevi apliecināt plašam braucēju lokam.

Tūre tiek rīkota digitālajā platformā "Rouvy". Dalībnieki sacensībās piedalās attālināti no savām dzīves vietām. Katrā no posmiem tiek veikta kāda daļa no prestižās pasaules tūres daudzdienu velobrauciena – Šveices tūres – etapiem. Turklāt sportistiem iespējams sekot līdzi konkurentiem.