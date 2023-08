Skujiņš ielaužas pasaules ranga TOP 50; Latvija tuvojas divām vietām Parīzes olimpiskajās spēlēs

Pēc sekmīgi aizvadītā pasaules čempionāta šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā ievērojamu kāpumu pasaules rangā piedzīvojuši Latvijas sportisti. Baltijas pirmais numurs Toms Skujiņš veicis lielāko kāpumu starp TO100 braucējiem un tagad ieņem sev rekordaugsto 42. pozīciju. Tikmēr Latvija nāciju rangā vīriem ieņem 22. vietu, pietuvojoties kārotajam TOP20, kas dotu divas vietas uz Parīzes olimpiskajām spēlēm.

Pasaules ranga tiek atjaunots reizi nedēļā. Aizvadītajā svētdienā teicamu startu pasaules čempionātā aizvadīja Latvijas elites izlases šosejas riteņbraucēji. Toms Skujiņš pirmo reizi kopš Romāna Vainšteina uzvaras iekļuva TOP10, izcīnot astoto vietu. TOP 30 finišēja arī Krists Neilands un Emīls Liepiņš. Kopumā mūsu vīri Latvijai šajās sacensībās nopelnīja 285 punktus.

225 no tiem ieguva Skujiņš. Jau tā ļoti sekmīgi sezonu aizvadošais carnikavietis pasaules rangā veicis 17 vietu kāpumu, kas ir lielākais starp visiem TOP100 rangā esošajiem braucējiem. "Lidl Tek" komandu pārstāvošais braucējs tagad ieņem 42. vietu, kas ir augstākais rezultāts kādam no Latvijas riteņbraucējiem pēdējo gadu laikā. Kopumā Toms gada griezumā sapelnījis 1402 punktus. Ievērības cienīga ir Toma augstvērtīgais sniegums visas sezonas garumā. UCI punkti iegūti jau 20 sacensībās vai to posmos.

15 vietu kāpums Kristam Neilandam, kurš pasaules čempionātā priecēja ne tikai ar lielisku rezultātu, bet arī spēju būt aktīvam dienas atrāvienā. Pasaules rangā kuldīdznieks ieņem 203. vietu (456 punkti). TOP300 ielauzies arī Emīls Liepiņš, kurš ar 293,14 punktiem ir 296. Mārtiņš Pluto atkāpies uz 545. vietu. Alekss Krasts ir 698., bet TOP1000 ir arī Kristiāns Belohvoščiks (756. pozīcija). Vismaz vienu punktu nopelnījuši 3340 sportisti.

Ranga galvgalī atrodas Tadejs Pogačars (7942). Otrais ir Vouts van Ārts (5277), kamēr trijnieku noslēdz Remko Evenpūls (4970).

Nācijām, kur pie punktiem tikušas 127 valstis, Latvija ieņem ļoti cienījamo 22. vietu. Mūsu vīri gada griezumā iekrājuši 2599 punktus. Lai arī vietu izteiksmē pret iepriekšējo nedēļu izmaiņas nav notikušas, latvieši cieši pietuvojušies tik kārotajam TOP20. Līdz 21. vietā esošajai Kazahstānai mūs šķir 101 punkts, kamēr 20. vietā esošā Jaunzēlande ir vairs 220 punktu attālumā. TOP20 ir ļoti svarīgs priekš tā, lai Parīzes Olimpiskajās spēlēs grupas braucienā varētu startēt divi mūsu valsts sportisti. Šī brīža pozīcija dod vienu vietu uz grupas un individuālo braucienu. Ranga līdere ir Beļģija, kam seko Dānija. Uz trešo vietu pakāpusies Slovēnija.