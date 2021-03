Skujiņš izcīna 56.vietu 'Tirreno-Adriatico' septītajā posmā

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas otrdien ieņēma 56.vietu UCI Pasaules tūrē iekļauto daudzdienu velosacensību "Tirreno-Adriatico" septītajā posmā, bet viņa komandasbiedrs Emīls Liepiņš finišēja finišēja 101.vietā.

Septītajā etapā sportistiem Sanbenedeto del Tronto apkārtnē līdzenumā bija jāveic individuālais brauciens 10,1 kilometra garumā.

Uzvarēja Beļģijas riteņbraucējs Vauts van Ērts ("Jumbo-Visma"), kurš distanci veica 11 minūtēs un sešās sekundēs. Viņš par sešām sekundēm apsteidza šveicieti no "Groupama - FDJ" komandas Štefanu Kingu, bet par 11 sekundēm - "Ineos Grenadiers" riteņbraucēju no Itālijas Filipo Gannu.

Skujiņš posma uzvarētājam piekāpās 55 sekundes un ierindojās 56.vietā, bet 101. finišēja Liepiņš, kurš van Ērtam zaudēja minūti un 22 sekundes.

Kopvērtējuma līderis pirms pēdējā posma slovēnis Tadejs Pogačars no "UAE-Team Emirates" vienības distanci veica ceturtais, no van Ērta atpaliekot 12 sekundes, un uzvarēja velobrauciena kopvērtējumā.

Otrais kopvērtējumā finišēja van Ērts, kurš slovēnim zaudēja minūti un trīs sekundes, trešais - spānis Mikels Landa ("Bahrain - Victorious"), kurš pēdējā posmā ierindojās 79.vietā ar minūtes un deviņu sekunžu zaudējumu posma uzvarētājam. Viņš no Pogačara atpalika par trim minūtēm un 57 sekundēm, taču noturēja aiz muguras kopvērtējumā kolumbieti Eganu Bernalu no "Ineos Grenadiers", kurš otrdien ierindojās 53.vietā.

Labākais no abiem Latvijas sportistiem kopvērtējumā bija Skujiņš, kurš ieņēma 80.vietu ar 45 minūšu un piecu sekunžu atpalicību no uzvarētāja. Liepiņš no Pogačara atpalika 55 minūtes un 35 sekundes, ieņemdams 109.vietu 159 finišējušo pulkā.