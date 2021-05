Skujiņš izcīna trešo vietu Andalūzijas tūres pēdējā posmā un piekto - kopvērtējumā

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" vienības sestdien finišēja trešajā vietā "Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol" (2.Pro) pēdējā posmā, saglabājot piekto pozīciju kopvērtējumā, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Skujiņa sasniegums šosezon bija pirmais Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) ranga sacensību goda pjedestāls kādam no Latvijas riteņbraucējiem.

LRF preses dienests vēsta, ka sestdien 107 kilometru garajā piektajā posmā svelmainajos laika apstākļos izšķirošs bija noslēdzošais kāpums, kurā uzvarai tika virzīti komandu līderi, kuri cīnās par kopvērtējuma rezultātu.

Skujiņš, kurš kopvērtējumā ieņēma piekto vietu, bija "Trek - Segafredo" galvenā cerība, no līdera Migela Anhela Lopesa ("Movistar") atpaliekot par minūti un 47 sekundēm.

Pēc dienas atrāviena likvidēšanas sākās aktīva cīņa pirms izšķirošā kāpuma. Komandas pa vienam upurēja savus braucējus, uzturot augstu tempu.

Noslēdzošais kalns bija 3,4 kilometrus garš, bet tā vidējā stāvuma pakāpe sasniedza 5,4 procentus. Kāpuma pēdējais kilometrs bija izteikti stāvāks - astoņi procenti. Ļoti augstu tempu vēl pirms kāpuma turēja "Ineos Grenadiers" vīri, kuru līderis šajās sacensībās ir brits Ītens Heiters.

Tuvojoties finišam, vadību līderu grupiņā uzņēmās austrāliešu komandas "BikeExchage" braucēji. Skujiņš, kuram karstums nav mīļākie laika apstākļi, spēja turēties līderu pulkā.

Viss izšķīrās lielās grupas finiša spurtā. Lieliski to iesāka Heiters, tomēr viņu pēdējos metros apsteigt metās Krista Neilanda komandasbiedrs Derils Impejs no DĀR ("Israel Start - Up Nation"). Impejs uzņēma labu ātrumu, bet tad izlēma mainīt trajektoriju. Šādam pavērsienam gatavs nebija Roberts Stenerds ("BikeExchange"). Abi sportisti sadūrās un krita tieši pirms finiša līnijas.

Uzvarēja Heiters, kurš distanci veica divās stundās 27 minūtēs un 12 sekundēs. Otrā vieta tika vācietim Filipam Valslēbenam ("Alpecin-Fenix"), bet trešajā vietā finišēja Skujiņš.

LRF ziņo, ka Latvijas riteņbraucējam tas bija pirmais UCI sacensību goda pjedestāls.

Kopvērtējumā lielas izmaiņas galvgalī nenotika. Uzvarēja Lopess, kurš par 20 sekundēm apsteidz nīderlandieti Antvanu Tolhēku ("Jumbo-Visma") un par minūti un desmit sekundēm - Spānijas braucēju Hulenu Amesketu ("Caja Rural - Seguros RGA"). Skujiņš zaudēja vienu minūti un 47 sekundes, ierindodamies piektajā vietā.

LRF ziņo, ka carnikavietim tas tik augsta ranga (Pro vai pasaules tūres kategorijas) sacensībās ir līdz šim labākais sasniegums un ka Skujiņš kopā nopelnīja arī 90 UCI pasaules ranga punktus, kas viņam ļaus pakāpties pasaules rangā individuāli, kā arī uzlabos Latvijas pozīcijas cīņā par četrām vietām pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā.

Otrdien pirmajā posmā Skujiņš finišēja astotais, bet trešdien otrajā etapā bija līderis pirms pēdējā kilometra, tomēr beigās finišēja devītais. Ceturtdienas posmā carnikavietim atkal astotā pozīcija, bet piektdien - 31.vieta.

Sacensības norisinājās 67.reizi.