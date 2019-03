Skujiņš izcīnījis devīto vietu 'Strade Bianche' klasikā

Sestdien, 9. martā, Itālijā notiekošajā pasaules tūres klasikā "Strade Bianche" teicamu sniegumu demonstrēja Latvijas elites šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš ("Trek – Segafredo"), kurš smagajā distancē 147 dalībnieku konkurencē finišēja augstajā devītajā vietā. Uzvaru guva francūzis Žiljēns Alafilips, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Saulainos un pavasarīgi siltos laika apstākļos sestdien Itālijā, Toskānas reģionā esošajā Sjēnas pilsētā un tās apkārtnē 13. reizi norisinājās Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) pasaules tūres klasika, par balto grants ceļu klasiku dēvētais "Strade Bianche" velobrauciens. Sacensībās piedalījās visu 18 pasaules tūres komandu sportisti, kā arī vairāku vadošo profesionālo kontinentālo komandu pārstāvji.

Latvijas līdzjutēji pastiprināti sekoja carnikavieša Skujiņa gaitām, kurš šajā leģendārajā sacīkstē startēja otro reizi karjerā. Skujiņa pārstāvētās "Trek – Segafredo" komandas kapteinis "Strade Bianche" bija Bauke Mollema. No citām komandām favorītu pulkā jāizceļ pērnā gada uzvarētājs Tīšs Benots, viņa komandas biedrs no "Lotto Soudal" vienības Tims Vellens, Aleksejs Lutsenko ("Astana"), olimpiskais čempions Gregs Van Avermāts ("CCC"), Žiljēns Alafilips, Zdeņeks Štibars ("Deceuninck Quick – Step"), Vouts Van Aerts ("Jumbo – Visma"), Vinčenzo Nibali ("Bahrain Merida") un citi.

Kopējais distances garums sasniedza 184 kilometrus. Tās laikā bija jāpievar 11 grants ceļa sektora posmi paugurainā reljefā. Pa grants ceļa segumu sportisti veica 64 kilometrus. Ļoti nozīmīgs trases posms bija īsi pirms finiša, kad jau Sjēnas pilsētā riteņbraucēji pievarēja stāvu kāpumu, kurā nereti izšķīries uzvarētāja liktenis.

Distances pirmajā daļā notika spraiga cīņa par iespēju doties atrāvienā. Pēc veiktiem 35 kilometriem noformējās četru braucēju liels atrāviens. Tajā iesaistījās divi "AG2R La Mondiale" komandas braucēji – Aleksandrs Ženī un Niko Dencs, kā arī Djego Rosa ("Sky") un Leo Vensāns ("Groupama – FDJ"). Lielā grupa, kuras priekšā atradās "Lotto Soudal" vīri, ļāva kvartetam iegūt nedaudz vairāk nekā četru minūšu vadību, tomēr tad pārsvars sāka dilt. Kritienu sākuma daļā piedzīvoja Skujiņa titulētais komandas biedrs Mollema, kurš bija spiests izstāties.

Atrāviena dalībniekiem viegli gan negāja. Kā pirmais no līderu vidus atpalika Venāss, bet tad velosipēda riepa plīsa Ženī. Visilgāk vadībā noturējās Rosa, tomēr arī viņš tika panākts 35 kilometrus pirms finiša.

Vēl pirms tam sāka dalīties arī peletons. No tā spēja atrauties 15 braucēju liela līderu grupa. Tās sastāvs bija ļoti spēcīgs. Par prieku Latvijas līdzjutējiem šeit spēja būt arī Skujiņš. Ar latvieti kopā arī tādi favorīti kā – Štribars, Alafilips, Benots, Velenss, Van Avermāts, Van Aerts, Lutsenko un citi. No "Quick – Step" komandas šajā atrāvienā bija trīs sportisti, no "Astana", "Lotto Soudal" un "EF Education" pa diviem, no "Bora – hansgrohe", "Trek – Segafredo", "CCC", "Sunweb", "FDJ" un "Jumbo – Visma".

Sākoties pēdējiem 30 kilometriem, līderu pārsvars pār sekotājiem ar Vinčenzo Nibali un Geraintu Tomasu priekšgalā samazinājās līdz 50 sekundēm. Tikmēr devītajā grants ceļa sektorā Skujiņa grupu panāca Maksimilians Šahmans ("Bora – hansgrohe") un Vjačelsavs Kuzņecocs ("Katusha – Alpecin").

Šī paša grants posma kāpumā atkārtoti uzbrukumu veica "Astana" vienības dāņu riteņbraucējs Jakobs Fūglsangs, ar kuru kopā spēja atrauties arī Alafilips un Van Aerts. Mirkli vēlāk trio panākt centās arī Skujiņš, tomēr nesekmīgi. Desmitajā sektorā kārtējo reizi sevi lieliski apliecināja dānis Fūglsangs, kura paātrinājumam sekot spēja tikai Alafilips.

Pirms pēdējiem 15 kilometriem līderu dueta pārsvars pār grupu, kurā bija arī Skujiņš, pārsniedza 1 minūti. Pie tam, pārsvaram bija tendence pieaugt. Jāizceļ, ka pa vidu vēl atradās arī pasaules eksčempions velokrosā Van Aerts, kurš sekmīgi cīnījās vienatnē.

Noslēdzošajā grants sektora kāpumā (12 kilometrus pirms finiša) Skujiņš, kurš cīnījās pēdējiem spēkiem, uz brīdi atpalika no savas grupas sportistiem, tomēr mirkli vēlāk atkal to panāca. Van Avermāts, Saimons Klārks, Velenss un Benots centās darīt visu, lai sadeldētu pārsvaru līdz Fūglsangam un Alafilipam, tomēr tas lielus augļus nedeva.

Daudzi desmiti tūkstoši līdzjutēju nepacietībā Sjēnas pilsētas ielās gaidīja aizraujošās sacīkstes atrisinājumu. Starp abiem līderiem norisinājās aktīva taktiskā cīņa, kas ļāva pietuvoties gan Van Aertam, gan arī pārējiem sekotājiem. Viss izšķīrās noslēdzošajā kāpumā. Jau tā sākumā Fūglsangu un Alafilipu panāca lielisku sacīksti aizvadošais Van Aerts. Lielāko kāpuma daļu visi trīs braucēji bija kopā, tomēr beigās atkal uzbruka Fūglsangs. Arī šoreiz Alafilips noreaģēja.

Francūzis arī apsteidza dāni un dramatiskā cīņā izcīnīja skaistu uzvaru. Alafilips tādējādi guva jau trešo uzvaru klasikās pēc kārtas "Quick – Step" vienībai. Trasē viņš pavadīja 4 stundas 47 minūtes un 14 sekundes. Otrā vieta olimpiskajam vicečempionam Fūglsangam, bet labāko trijnieku noslēdza Van Aerts, kurš uzvarētājam zaudēja 27 sekundes.

Skujiņš finiša līniju šķērsoja devītajā vietā, 1 minūti un 12 sekundes aiz uzvarētāja. Skujiņš bija labākais starp "Trek – Segafredo" komandas braucējiem. Mirkļos, kad latvietis uz laiku atpalika no titulētajiem viņa grupā esošajiem braucējiem, viņš vairākkārt spēja atkal tos panākt. Skujiņš nopelnīja 60 UCI pasaules ranga punktus, kas ir ļoti nozīmīgi Latvijai cīņā par Tokijas Olimpisko spēļu kvalifikāciju.