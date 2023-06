Skujiņš pēc teicamā snieguma 'Giro d'Italia': atvieglojums, ka padarītais darbs ir gājis labumā

Latvijas riteņbraucējam Tomam Skujiņam pēc finiša "Giro d'Italia" lielākais gandarījums ir tas, ka izdevies veiksmīgi noslēgt tūri, sarunā ar aģentūru LETA atzina sportists.

Svētdien Skujiņš noslēdza debiju "Giro d'Italia" daudzdienu velobraucienā, kurā vairākos posmos piedalījās atrāvienos un divos finišēja pirmajā trijniekā, izcīnot otro un trešo vietu. Jūnija vidū carnikavietim paredzēta dalība UCI līmeņa sacensībās Beļģijā, bet mēneša beigās - Latvijas un Baltijas čempionāts Rīgā un Alītā. Pirms sezonas atsākšanas latvietis Somijā piedalīsies arī "gravel" jeb sacensībās pa neasfaltētu ceļu, tie gan būšot mači vairāk prieka pēc, kā laika pavadīšana kopā ar draugiem un sievu.

"Vislielākais gandarījums ir par pašu "Giro d'Italia" pievarēšanu, jo nav tik daudz latviešu, kas ir nobraukuši visas trīs lielās tūres. Gada sākumā un pavasarī veselība nebija tā pati labākā, līdz ar to, startējot "Giro d'Italia", nebiju pārliecināts par to, cik labi ies. Liels atvieglojums, ka padarītais darbs ir gājis labumā un slimība nav apturējusi sagatavošanās procesu," stāstīja Skujiņš.

Sezonas pirmajā pusē Skujiņam bija jācīnās ar saslimšanas sekām, nācies dzert arī antibiotikas, kuras, visticamāk, iznīcinājušas arī labās baktērijas, attiecīgi bija arī problēmas ar vēderu un vājāka imūnsistēma. Vēl pēc pāris sacensībām bijis klepus.

"Līdz ar to bija nedaudz saraustīts temps treniņos un nepārliecinātība par sevi. Visi Covid-19 testi gan bija negatīvi," teica Skujiņš.

Dažādu saslimšanu dēļ, tajā skaitā Covid-19, no velobrauciena tā gaitā izstājās vairāki riteņbraucēji. "Sliktos laikapstākļos pasliktinās imūnsistēma, kā dēļ vieglāk noķert kādus baciļus. Agrāk arī bija saslimšanas, taču pirms Covid-19 tās netika tik daudz izceltas," atzina Skujiņš.

Dalībnieku skaitu paplucināja arī vairāki kritieni, no kuriem 21 dienu ilgušajās sacensībās bija grūti izvairīties, jo bieži gadās nesadalīt ceļu, taču to nav bijis vairāk kā citās tūrēs, secināja Skujiņš, kuram pašam arī vienā no posmiem gadījās kritiens, kas, iespējams, liedza sasniegt vēl vienu goda pjedestālu.

"Bija tāda sajūta, ja ne uzvarētu, tad tiktu uz pjedestāla noteikti. Parasti kritieni ietekmē arī citus posmus, jo ķermenis sāk sadzīt un tas strādā vairāk, radot sagurumu. Šoreiz gan veiksmīgi paveicās un pēc tā kritiena nebija sliktu sajūtu," stāstīja Skujiņš.

Vistuvāk uzvarām atsevišķos posmos Skujiņš bija 12.posmā, kurā finiša spurtā tika atzīts vācieša Niko Denca pārākums, un 14.posmā, kurā latvietis kopā ar vēl diviem sportistiem bija priekšā pēdējā kilometra sākumā, tomēr sekojošā grupa viņus noķēra. Šajos etapos viņam attiecīgi bija otrā un sestā vieta.

"Ja situācija nedaudz mainītos, uzvara nebūtu tālu," 14.posma notikumus atcerējās Skujiņš.

"Trek - Segafredo" komandas favorīts cīņā par uzvaru sprinteru ieskaitē bija dānis Mads Pēdersens, taču arī viņš bija starp tiem, kuriem Itālijas tūre noslēdzās slimības dēļ, nesasniedzot Romu. Pēdersena izstāšanās mainījusi arī komandas taktiku atsevišķos posms.

"Piemēram, tajā posmā, kurā paliku sestais, būtu jāstrādā uz Pēdersenu. Ja atrāviena grupā esam 20 sportisti, skaidrs, ka viņš tur būs ātrākais džeks. Attiecīgi es, nevis mēģinātu aizmukt no grupiņas, bet censtos to grupu vairāk saturēt kopā un aizvest Madsu līdz finišam. Atsevišķos posmos bija lielāka brīvība. Bija vēl kādi trīs vai četri posmi, kuros pats varēju mēģināt braukt, cenšoties sasniegt savu rezultātu," stāstīja Skujiņš.

Runājot par fizisko sagatavotību pirms tūres, Skujiņš atklāja, ka tā bijusi ļoti laba, taču ne izteikti labāka kā iepriekš. "Pēc pirmajiem posmiem radās vairāk ticība sev un parādījās vairāk iespēju. Palīdzēja arī iepriekšējos gados iekrātā pieredze. Beigu beigās viss kopā sasummējas un nospēlē par labu," veiksmīgā snieguma pamatus skaidroja Skujiņš.

Velobrauciens noslēdzās ar grupas braucienu Romā, bet iepriekšējā dienā riteņbraucējiem Alpos bija jāveic nepilnus 19 kilometrus garš individuālais brauciens, kurā otrā puse distances jāveic pret kāpumu. Šāda veida posma iekļaušana programmā gan tika pretrunīgi vērtēta vairāku neērtību dēļ.

"Šķiet, ka organizatori līdz galam nebija izdomājuši, kā tas notiks. Tas bija interesanti, bet, vai nepieciešami? Domāju, ka nē. Piemēram, visi braucēji nestartēja viens pēc otra ar vienādu intervālu, jo pēc noteikta skaita sportistu bija nepieciešama pauze, lai pa citu ceļu lejā nogādātu tehniku. Finišējām pie Slovēnijas robežas, bet nākamais posms bija Romā, tāpēc sportistiem un visiem pārējiem pēc tam bija pārbrauciens," stāstīja Skujiņš.

"Giro d'Italia" Skujiņam šosezon bija, iespējams, vienīgā lielā tūre, jo "Tour de France" sportistam nepietiktu enerģijas un komandā ir arī citi braucēji, kas var startēt Francijā, bet par dalību "Vuelta a Espana" skaidrības vēl nav.

"Lēmums tiek pieņemts, runājot ar komandu un izsverot, vai esmu motivēts braukt un vai iederos komandas plānā. Tā vienmēr ir diskusija, kurā tiek pieņemts visām pusēm labs lēmums," atklāja Skujiņš.

Viens no sezonas galvenajiem mērķiem Skujiņam ir augustā Glāzgovā gaidāmas pasaules čempionātā. "Trase ir parocīga ne tikai man, bet arī Kristam [Neilandam] un Emīlam [Liepiņam]. Tajā pēdējie apļi ir pilsētā, kas sola diezgan dinamiskas sacensības," atzīmēja Skujiņš.

Pavasarī Skujiņam, Neilandam un tenisistei Aļonai Ostapenko par startēšanu vienās sacensībās ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem tika ieturēta pabalsta izmaksa no valsts. Skujiņš esot saņēmis atvainošanos no nu jau bijušā Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera un ļaunu prātu uz nevienu neturot, jo saprot, ka tā nebija ļaunprātīga rīcība.

"Ārpusē tas izskatījās ļoti nesmuki, tāpēc biju dusmīgs. Pieņemot tādus lielus lēmumus, vajadzētu padomāt, kā tas izskatās ārpus Latvijas," teica Skujiņš.

LOK šobrīd ir pārmaiņu priekšā un sagaidāms, ka šajā vasarā nomainīsies komitejas vadība. Skujiņš, kurš ir LOK Atlētu komisijā, pauda cerību, ka to vadīs sporta specifiku pārzinoši cilvēki. "Katrā sporta veidā ir mazas nianses, tāpēc svarīgi, lai amatā ir zinošs un elastīgas cilvēks, kurš spētu pielāgoties," secināja Skujiņš.

Itālijas daudzdienas 31 gadu vecais Skujiņš noslēdza kopvērtējuma 31.vietā, bija sestais sprinteru vērtējumā, 13. "kalnu karaļa" ieskaitē" un uzvarēja starpfinišu kopvērtējumā, sasniedzot labākos rezultātus "Trek-Segafredo" (no šīs vasaras - "Lidl-Trek") komandā. Kopvērtējumā uzvaras laurus plūca slovēnis Primožs Rogličs ("Jumbo-Visma").