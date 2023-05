Skujiņš sensacionāli izcīna otro vietu 'Giro d'Italia' 12. posmā

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš ceturtdien, 18. maijā, vēlreiz sagādāja patīkamu pārsteigumu, prestižā velobrauciena "Giro d'Italia" 12. posmā izcīnot otro vietu.

Tā ir ceturtā reize, kad Skujiņš šī gada tūrē iekļūst labāko desmitniekā. Vienā posmā Skujiņš bija trešais, bet tad vēl viņa kontā septītā un devītā vieta.

Šajā posmā riteņbraucēji mēroja 185 kilometrus, pārvarot vienu trešās un vienu otrās kategorijas kāpumu.



Pēc apmēram pirmajiem 50 kilometriem Skujiņš bija 30 vadošo riteņbraucēju grupā, kas tobrīd apsteidza peletonu par nepilnām trīs minūtēm, savukārt pēc tam viņš aizbrauca atrāvienā ar trīs citiem riteņbraucējiem, iekrājot pār sekotājiem vispirms apmēram minūti lielu pārsvaru, kas pēc tam pieauga līdz divām minūtēm.

Pēdējā kāpuma smaili, kas bija nepilnus 28 kilometrus pirms finiša, Skujiņš sasniedza kopā ar vācieti Niko Dencu ("BORA - hansgrohe") un austrālieti Sebastianu Berviku ("Israel - Premier Tech"). Skujiņš bija pirmais kalnu starpfinišā un Kalnu karaļa vērtējumā pakāpās uz piekto vietu.

Pēc Denca atrāviena mēģinājuma uz brīdi Berviks atpalika no līderu dueta, bet deviņus kilometrus pirms finiša vadošā trijotne atkal apvienojās. Nepilnus 200 metrus pirms finiša spurtu uzsāka Dencs, kurš svinēja uzvaru, viņam sekoja Skujiņš, bet trešais bija Berviks.

Agonisingly close to that stage win but it was valiant effort from @Tomashuuns today at #Giro 🫶 as he sprints to second behind Denz (BOH). pic.twitter.com/MiluQpEXda